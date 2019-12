Hanoi 19 décembre (VNA) - La population âgée de 15 à 64 ans représente la majorité avec environ 68% des habitants, a-t-on appris du 5e recensement général de la population et du logement réalisé à partir du 1er avril, à 0h00, avec la participation de plus de 122.000 enquêteurs.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le Vietnam comptait une population de 96,2 millions de personnes, dont 48,3 millions des femmes, soit 50,2%, selon les résultats officiels du Comité directeur du recensement central de la population et du logement, publiés lors de la réunion bilan du recensement général de la population et du logement dans tout le pays qui s'est déroulée jeudi 19 décembre à Hanoi.

Selon les résultats, le Vietnam est le troisième pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est après les Philippines et Singapour et le 15e au monde. Après 10 ans, l’envergure de la population du Vietnam a augmenté de 10,4 millions.



La proportion de la population âgée de 65 ans et plus augmente au rythme le plus rapide, représentant 7,7%. Cela montre que, bien que le Vietnam soit dans une période de structure de population en or, le taux de vieillissement de la population augmente rapidement, ce qui demande de mettre en œuvre des politiques d'adaptation au vieillissement de la population. En attendant, il est nécessaire de tirer parti des ressources humaines en or pour le développement économique, créant une percée pour surmonter le piège du revenu intermédiaire.



Selon le directeur général de l'Office général des statistiques Nguyen Bich Lam, le taux de croissance moyen de la population sur la période 2009-2019 est de 1,14% / an, soit une légère baisse par rapport à la période 1999-2009 (1,18% / an). La densité de population est de 290 personnes / km2, soit une augmentation de 31 personnes / km2 par rapport à 2009. Le sex-ratio de la population est de 99,1 hommes / 100 femmes. L'espérance de vie moyenne des Vietnamiens est de 73,6 ans. Parmi eux, l'espérance de vie des hommes est de 71 ans et celle des femmes de 76,3 ans.

La région du delta du fleuve Rouge et celle du Nam Bo oriental sont en tête en termes de croissance démographique.



Le sex-ratio du Vietnam à la naissance a tendance à augmenter par rapport au niveau biologique naturel de 2006 jusqu’ici, en 2018 il était de 114,8 garçons / 100 filles, en 2019 il était de 111,5 garçons / 100 petite fille.



Les résultats de l'enquête montrent également que la population de l'ethnie Kinh dépasse 82 millions, soit 85,3%. Au moment du recensement de 2019, 16 religions étaient autorisées à opérer sur le territoire du Vietnam. Au total, 13,2 millions de personnes sont religieuses, ce qui représente 13,7% de la population du pays. En particulier, le nombre de catholiques est le plus important avec 5,9 millions, représentant 44,6% du nombre total de fidèles et 6,1% de la population totale du pays, suivi par le nombre de bouddhistes avec 4,6 millions, ce qui représente 35% du nombre total de fidèles religieux et 4,8% de la population du pays.



Cependant, le déséquilibre du sex-ratio à la naissance, probablement dû à la sélection sexuelle du fœtus, est profondément enraciné dans les cultures traditionnelles de nombreux pays de par le monde, y compris le Vietnam. La sélection du sexe doit être arrêtée et l'application des politiques juridiques est nécessaire pour éviter cela.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue qui est également le chef du Comité de pilotage du recensement général de la population et des logements du Vietnam, a souligné que le recensement aiderait à évaluer les résultats des plans de développement socio-économique pour 2011-2020, à élaborer des stratégies et plans pour 2021-2030, à contrôler l’application de la Résolution du Comité central du Parti (12e mandat) sur le problème démographique, ainsi que la réalisation des Objectifs de Développement durable de l’ONU au Vietnam.

L’enquête nationale a permis de recueillir des informations générales concernant la population, le handicap, la situation familiale, la natalité, la mortalité, l’état des logements, les conditions de vie de base des ménages… Elle a impliqué les 63 villes et provinces du pays et trois ministères que sont ceux de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères, ainsi que des personnes en mission à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. -VNA