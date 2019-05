Prague, 5 mai (VNA) - Le 3 mai, le Vietnam et la République tchèque ont signé un document sur la ratification et la mise en œuvre de l'accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre les deux pays.

Des représentants de l'ambassade du Vietnam en République tchèque et du département de droit international du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque ont signé ce document.



Selon l’article 16 de l’accord, il entrera en vigueur le 2 juillet 2019, 60 jours après l’échange des documents d’approbation.



Auparavant, le Vietnam et la République tchèque avaient mené à bien les procédures nécessaires à la ratification de l'accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité, entré en vigueur le 12 février 2019.



L'accord sur le transfèrement des personnes condamnées et l'accord de coopération dans la lutte contre la criminalité ont été conclus lors de la visite d'État au Vietnam du président tchèque Milos Zeman en juin 2017.



La ratification et la mise en œuvre des deux documents juridiques devraient créer davantage de bases juridiques et de couloirs permettant aux deux pays de coopérer dans la lutte contre la criminalité, de marquer des développements positifs et de promouvoir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque dans le temps à venir.-VNA