Restes de 14 soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Laos remis à la partie vietnamienne. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Les restes de 14 soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Laos ont été remis à la partie vietnamienne pour être rapatriés lors d'une cérémonie tenue le 19 janvier dans la province d'Oudomxay.

L’événement a vu la participation du consul général du Vietnam au Nord du Laos, Nguyen Dang Hung, des représentants du Comité de travail spécial du gouvernement du Laos et ceux de six provinces du Nord au Laos, des habitants locaux et de la communauté des Vietnamiens dans la province laotienne d'Oudomxay.

Ces restes ont été découverts au cours de la saison sèche 2020-2021 dans six provinces septentrionales du Laos.

La cérémonie de commémoration et d’inhumation aura lieu le 20 janvier au cimetière de Tong Khao dans la commune de Thanh Nua, district de Dien Bien, province éponyme du Nord-Ouest. -VNA