Photo : VNA

Oudomxay (VNA) - Une cérémonie de commémoration et de rapatriement des restes de 30 experts et soldats volontaires vietnamiens morts au Laos pendant la guerre a été organisée jeudi 13 décembre, dans la province d'Oudomxay (Laos).

Il s'agit du premier rapatriement pendant la saison sèche 2018-2019 des restes de experts et soldats volontaires vietnamiens décédés dans des six provinces du Nord au Laos . Ils ont été retrouvés dans les communes de Ngà et Xay, dans la province d’Oudomxay.

L’événement a vu la participation du comité de pilotage 515 de la 2e zone militaire du Vietnam, des représentants du Comité de travail spécial du Laos et ceux des six provinces du Nord au Laos.

S’exprimant à cette occasion, le général de brigade Tran Ngoc Tuan, vice-président de la politique de la 2e zone militaire du Vietnam, a exprimé ses sincères remerciements aux dirigeants, aux autorités, au commandement militaire, au service du Travail et du Bien-être social et aux habitants des six provinces laotiens pour leur soutien accordé à la mission spéciale de la 2e zone militaire du Vietnam pour mener à bien ses tâches assignées.

Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des 30 soldats et experts auront lieu le 14 décembre au cimetière de Tong Khao, dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien.

Fondée en 1994, dans le but de rechercher et de rassembler des soldats et experts vietnamiens morts pendant la guerre dans six provinces du Nord au Laos, la mission spéciale de la 2e zone militaire a vérifié et identifié 3.518 informations concernant les tombes des soldats. Elle a recherché et rapatrié 1.698 restes de soldats, dont 123 avec des informations précises. -VNA