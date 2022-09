Hanoi (VNA) – Considérée comme une destination balnéaire de luxe à privilégier, Quy Nhon est comparée à Cancun (Mexique) et à Bali (Indonésie) en termes d’attractivité.

Une plage à Quy Nhon vue d'en haut. Photo: kenh14





Kylie McLaughlin, correspondante du magazine Traveller, vient de partager une expérience mémorable à Quy Nhon (province de Binh Dinh), après un voyage en train depuis Hoi An (province de Quang Nam). Ce train spécial propose une voiture de première classe avec 6 cabines pour 12 personnes, incluant un bar et un spa. Kylie McLaughlin a même comparé cette voiture à une cabine de classe affaires dans un avion.



"J’ai passé cinq heures relaxantes dans cette voiture de première classe, sans avoir à me soucier de l’aéroport ou des files interminables de personnes attendant les contrôles de sécurité. Tout le monde avait un siège près de la fenêtre pour regarder les paysages de la campagne, ce qui est impossible en avion", a partagé Kylie McLaughlin dans son article sur The Traveller.



Des aigrettes blanches survolent des rizières verdoyantes, ou des buffles dans des champs de maïs, de nombreuses petites maisons situées à proximité de la voie ferrée, un lagon aux nénuphars, et des montagnes majestueuses au loin. "Le paysage de la mer bleue et du sable blanc immaculé, et les vestiges de la culture Champa signalent que nous arrivons à Quy Nhon", a partagé l’auteur.



La journaliste commence son voyage à Quy Nhon dans un café puis visite des ruines Cham au centre de la ville. "Cet endroit a une vue spectaculaire, avec la cité urbaine située sur la côte incurvée et étroite comme à Cancun (Mexique) mais pas bondée. Nous avons également apprécié le banh xeo (crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja, d’œufs… roulées dans des galettes de riz, puis trempées dans une sauce de poisson aigre-douce), un aliment de rue typique de cette région.

"La plupart des gens aiment une petite expérience de luxe, mais cela s’accompagne souvent d’un prix élevé. Quy Nhon est l’endroit où vous pouvez trouver le luxe mais pas bondé comme Bali", a souligné Kylie McLaughlin. – CPV/VNA