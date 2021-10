Photo: bvhttdl.gov.vn

Hanoï (VNA) - Un gala artistique intitulé "Quintessence des 100 ans du théâtre parlé du Vietnam" et la cérémonie de clôture de la Semaine marquant le 100e anniversaire du théâtre parlé du Vietnam (1921-2021) ont eu lieu dans la soirée du 27 octobre, à l'Opéra de Hanoï.

L'événement a vu la présence du secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, Nguyen Trong Nghia.

Remise des Certificats de Mérite aux individus qui ont apporté de nombreuses contributions à l'organisation de la Semaine marquant le 100e anniversaire du théâtre parlé du Vietnam. Photo: dantri.com.vn

S'exprimant lors de la cérémonie, l'Artiste du Peuple Trinh Thuy Mui, présidente de l'Association des artistes scéniques du Vietnam, a affirmé que la Semaine marquant le 100e anniversaire du théâtre parlé du Vietnam vise à rendre hommage aux efforts et aux contributions des ancêtres du théâtre parlé vietnamien.

A cette occasion, le comité organisateur a rendu hommage à 10 artistes de théâtre chevronnés, et a décerné des satisfecit du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à sept collectifs et 18 individus pour leurs contributions importantes à l'organisation de la Semaine marquant le 100e anniversaire du théâtre parlé du Vietnam. -VNA