La Coupe de la Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France s'est déroulée les 14 et 15 mai au Centre sportif de Montévrain, à 40 km à l'est de Paris. Il s'agit d'un tournoi annuel visant à mettre à l'honneur les arts martiaux traditionnels du Vietnam, rassembler les clubs et écoles à travers la France et maintenir des relations étroites avec le Vietnam, pays d'origine de cet art martial ancestral./.