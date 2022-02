Hanoi (VNA) - L'économie nationale a connu des signes de reprise depuis fin 2021 et devrait croître fortement en 2022. Le gouvernement continue de promouvoir l'investissement public, posant les bases pour une croissance à long terme. Tous sont considérés comme des conditions favorables au développement encore plus vigoureux du marché boursier en 2022.

L'investissement public constitue un élément de soutien pour le marché en 2022. Photo : VNA

Dans ce contexte, des stratégies d'investissement basées sur la reprise de l'économie sont également choisies par de nombreux experts pour investir en 2022.

Le Groupe HSBC maintient toujours une vision optimiste du potentiel de croissance du marché boursier vietnamien en 2022, ainsi que les années suivantes. Les prévisions de la Section de recherche mondial du groupe HSBC indiquent que le VN-Index continuera d'augmenter en 2022 pour atteindre 1.850 points.

Selon M. James Estaugh, directeur des services de titres de HSBC Vietnam, la capacité du marché s'améliorera grâce au nouveau système technologique de KRX, qui devrait être déployé prochainement en 2022. Il devrait répondre à la demande commerciale croissante du marché, dissiper les inquiétudes concernant le phénomène de congestion et de blocage des commandes lorsque la demande de transactions augmente.

Dans le rapport "Looking Ahead at 2022", M. Michael Kokalari, économiste en chef de VinaCapital Fund Management Joint Stock Company, a également déclaré que l'économie vietnamienne en 2022 serait soutenue par de nombreux facteurs positifs et une reprise de la croissance dans de nombreux domaines.

Avec des perspectives de croissance du PIB de 7 à 7,5 %, voire supérieures, le secteur de l'immobilier/logement continuera d'attirer de solides flux de fonds cette année. Les bonnes perspectives économiques seront également favorables au marché boursier après l’augmentation de près de 36 % de VN-Index en 2021.

Concernant les domaines qui en bénéficieront le plus en 2022, cet expert apprécie particulièrement les perspectives des valeurs bancaires représentant 30% du VN-Index, de l'immobilier (23%) et des biens de consommation non essentiels (environ 3%).

Quant au secteur bancaire, l'expert de VinaCapital a déclaré que les bénéfices des banques pourraient augmenter d'environ 30%, grâce à la croissance du crédit estimée à 14% et seront moins affectés par le COVID-19.

Quant au secteur de l'immobilier, on s'attend à ce que les bénéfices des entreprises augmentent d'environ 25 % en 2022, car les ventes/commandes d'appartements neufs doubleront presque après avoir chuté de plus de 50 % en 2021.

Un autre secteur qui bénéficie également directement de la reprise économique domestique est le secteur de la consommation. Les dépenses des Vietnamiens continueront d'augmenter fortement en 2022. La pandémie a stimulé les tendances d'achat via les canaux de vente au détail modernes et les plateformes de commerce électronique.

Toujours selon la stratégie d'investissement basée sur la reprise économique, M. Truong Hien Phuong, directeur principal de la Compagnie par actions des valeurs KIS Vietnam, a déclaré qu'en 2022, les secteurs de la banque, des valeurs, du pétrole et du gaz continueront cette année d'attirer des flux de capitaux. En particulier, les secteurs telles que les matériaux de construction, la construction de base… bénéficieront de la politique gouvernementale de promotion des investissements publics.- VNA