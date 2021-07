Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication émettra le 31 juillet une collection de timbres-poste sur les trésors nationaux en or après celle sur les trésors nationaux en bronze.

La collection se compose de quatre modèles illustrant des trésors des dynasties des Trân et des Nguyên moulés en or. Photo : CTV

Cette collection est composée de quatre modèles de 37mm x 37mm conçus par le peintre Nguyên Du de Vietnam Post en l’honneur des trésors nationaux en or datant des dynasties des Trân et des Nguyên.Le premier modèle, “An sac mênh chi bao”, représente un sceau en or utilisé pour apposer les édits et les décrets royaux de l’empereur Minh Mang. Symbolisant le pouvoir de la cour royale de la dynastie des Nguyên, le sceau en or est fait du matériel précieux (or fin), la technique de moulage et de gravure demandant une extrême dextérité.Cet objet unique a une valeur particulière parmi le total de 85 sceaux des empereurs et des reines de la dynastie des Nguyên, conservés actuellement au Musée national d’histoire du Vietnam.