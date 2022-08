Photo d'illustration/Zing





Hanoï (VNA) - Les États-Unis, la Chine, la République de Corée et le Japon sont demeurés les quatre principaux marchés d'exportation du Vietnam, représentant 57,4 % du chiffre d'affaires total à l'exportation au cours des 7 premiers mois de l'année.



Selon les données du Département général des douanes, fin juillet, parmi les plus de 200 partenaires commerciales du Vietnam, il y avait 4 marchés avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 10 milliards d’USD ou plus chacun, à savoir les États-Unis, la Chine, la République de Corée et le Japon.



Les États-Unis sont demeurés le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 66,9 milliards d’USD, en hausse de 24,2 % en glissement annuel, représentant 30,8 % du total. Ont suivi la Chine avec 30 milliards d’USD, + 5,3 %; la République de Corée avec 14,2 milliards d’USD, +16,8%; le Japon avec 13,44 milliards d’USD, +13,4 %.



Ainsi, sur les seuls 7 premiers mois de l'année, ces 4 principaux marchés ont cumulé un chiffre d'affaires de 97,54 milliards d’USD, soit 57,35% du total.



Du 1er janvier au 15 août, le chiffre d'affaires à l’import-export est estimé à 464,13 milliards d’USD, dont 232,76 milliards d’exportations, +17,67% sur un an et 231,37 milliards d’importations, +6,5%.



Particulièrement dans la première moitié du mois d'août, le commerce extérieur du Vietnam a atteint plus de 30 milliards d’USD. La balance commerciale de la première quinzaine d'août a enregistré un déficit de plus de 100 millions d’USD, cependant, du début de l'année au 15 août, le pays a affiché un excédent commercial de 1,39 milliard d’USD./.-CPV/VNA