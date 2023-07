Hanoï (VNA) – Quatre autres vaccins seront ajoutés au programme élargi de vaccination du Vietnam pour la période 2021-2030, permettant aux enfants de bénéficier de vaccins gratuits contre plusieurs maladies dangereuses, a annoncé la docteure Dang Thanh Huyen, cheffe adjointe du Bureau national de vaccination élargie relevant du ministère de la Santé.

Lors du séminaire "Vaccination sûre et sensibilisation du public", Mme Dang Thanh Huyen a indiqué que le programme élargi de vaccination comptait actuellement 12 vaccins pour prévenir 12 maladies infectieuses courantes et dangereuses, que sont: tuberculose, hépatite B, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, pneumonie/méningite à Hib, rougeole, rubéole, encéphalite japonaise, choléra (zones à haut risque) et typhoïde (zones à haut risque).



La docteure Dang Thanh Huyen, cheffe adjointe du Bureau national de vaccination élargie relevant du ministère de la Santé s'exprime au colloque. Photo: VNA



En ce qui concerne la qualité des vaccins, le professeur associé Le Viet Dung, chef adjoint de l’administration des médicaments du Vietnam, a affirmé que le système de gestion de la sécurité des vaccins du Vietnam était au niveau 3, un niveau très élevé. Le pays ne manque qu’un seul point pour atteindre le niveau 4 comme les pays développés, c’est le manque de pharmaciens à la frontière où les vaccins sont importés, a-t-il dit. Elle a déclaré que de nouveaux vaccins seraient inclus dans le programme élargi de vaccination pour les enfants, à savoir celui contre le rotavirus à partir de 2023 dans certaines localités et 2024 dans tout le pays, ainsi que ceux contre les pneumococcies, le cancer du col de l'utérus et la grippe saisonnière à partir de 2025, 2026 et 2030, respectivement.En ce qui concerne la qualité des vaccins, le professeur associé Le Viet Dung, chef adjoint de l’administration des médicaments du Vietnam, a affirmé que le système de gestion de la sécurité des vaccins du Vietnam était au niveau 3, un niveau très élevé. Le pays ne manque qu’un seul point pour atteindre le niveau 4 comme les pays développés, c’est le manque de pharmaciens à la frontière où les vaccins sont importés, a-t-il dit.

Le Programme national de vaccination élargi est déployé au Vietnam depuis 1981. En 1985, ce programme a été renforcé et élargi à l’ensemble du pays. Et depuis 1993, le taux de vaccination des enfants de moins d’un an atteint plus de 90%. Le Vietnam figure parmi les pays ayant mis en œuvre avec succès le programme de vaccination en Asie du Sud-Est. -VNA