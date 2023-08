Signature d'un protocole de coopération entre le Service des affaires extérieures de Quang Tri et l'Association des entreprises thaïlandaises au Vietnam. Photo: VNA Signature d'un protocole de coopération entre le Service des affaires extérieures de Quang Tri et l'Association des entreprises thaïlandaises au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une conférence visant à renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et la Thaïlande, ainsi qu'entre Quang Tri et les localités thaïlandaises, s'est tenue les 3 et 4 août dans la province centrale de Quang Tri.Cet événement a été organisé par le Comité populaire provincial de Quang Tri, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Thaïlande au Vietnam, pour célébrer le 47e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1976-2023) et les 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la Thaïlande.Le président du Comité populaire provincial Vo Van Hung a déclaré que la province avait toujours prêté attention à l'expansion de la connectivité régionale, afin de promouvoir les avantages des localités le long du corridor économique Est-Ouest.Quang Tri et les provinces thaïlandaises de Mukdahan ont établi leurs relations d'amitié il y a près de 20 ans. Les liens devraient être renforcés dans les temps à venir.En outre, un protocole d'accord sur l'établissement de relations d'amitié entre les provinces de Quang Tri et d'Ubon Ratchathani devrait être signé en 2023, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développement dans leurs relations, a déclaré Vo Van Hung.Il a noté que l'événement était un forum permettant aux localités et aux entreprises des deux parties d'échanger et de rechercher une coopération en matière d'investissement. Quang Tri créera les conditions les plus favorables pour les investisseurs thaïlandais, notamment dans les domaines de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture, des services portuaires et logistiques.