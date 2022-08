Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - L'équipe de déminage de PeaceTrees VietNam a déclaré le 15 août avoir réussi à neutraliser un bunker avec 144 explosifs, dans le hameau de Tram, commune de Huong Tan, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre).

Parmi ces engins explosifs figurent un obus d'artillerie de 57 mm, 38 obus de 37 mm et 105 détonateurs de toutes sortes.

PeaceTrees VietNam est une organisation non gouvernementale américaine opérant dans le domaine de la déminage et de la sensibilisation sur les explosifs et le développement communautaire...-VNA