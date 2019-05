Quang Tri, 8 mai (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 26 soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au a eu lieu le 8 mai au cimetière national des Morts pour la Patrie de la Nationale 9, dans la province de Quang Tri (Centre).

Une cérémonie d'enterrement des restes des soldats tombés sur le champ d'honneur dans la province de Quang Tri (Centre). Photo: VNA

Leurs restes ont été retrouvés lors de la saison sèche 2018-2019. Depuis 1993, Quang Tri et Savannakhet ont rapatrié des milliers d'ossements de soldats volontaires tombés au Laos.

Les provinces de Quang Tri et de Savannakhet ont convenu de continuer de coordonner pour accélérer la recherche, le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au Laos durant la saison sèche 2019-2020 suivant l’accord conclu entre les deux gouvernements vietnamien et laotien. -VNA.