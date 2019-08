Quang Tri, 17 août (VNA) - De hauts responsables de la province centrale de Quang Tri et des provinces laotiennes de Savannakhet et de Salavan ont convenu de signer un accord de coopération pour la période 2020-2022, lors d’un entretien le 16 août à Quang Tri.

Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Quang Tri et les provinces de Savannakhet et Salavan. Photo : VNA



L'accord couvrira les domaines de la politique et des relations extérieures, des affaires militaires, de la sécurité et des frontières; de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme; de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines; de la réforme administrative; de la facilitation de l'immigration et de l'import-export aux portes frontalières internationales de La Lay entre Quang Tri et Salavan; et de l’aide non remboursable.



Ils offriront également un soutien aux entreprises et aux investisseurs, notamment des incitations fiscales et des procédures de dédouanement favorables dans le cadre de l'accord commercial entre Vietnam-Laos de 2015, ainsi que le renforcement du commerce frontalier via les portes frontalières internationales Lao Bao et La Lay et les portes auxiliaires.



Les trois provinces se sont engagées à renforcer la collaboration dans les domaines de l'agriculture et du développement rural, renforçant ainsi le transfert de technologies et l'agriculture de haute technologie, de même que la coordination dans la sécurité militaire et frontalière.



Au cours de cette période, Quang Tri continuera d’aider Savannakhet et Salavan à mettre en place et moderniser ses établissements d’enseignement médical et éducatif, et à favoriser le développement rural dans ses zones frontalières.



Quang Tri financera également la formation aux technologies de l'information et l'apprentissage de la langue vietnamienne dans les Instituts universitaires professionnalisés pédagogiques et médicaux de la province, recevra chaque année 25 fonctionnaires et cadres de chaque province pour une formation théorique et 25 autres pour une formation en sécurité publique.



Au cours de la période 2017 - 2019, les trois provinces ont obtenu des résultats de coopération positifs dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité nationale, des affaires frontalières et de l'éducation-formation.-VNA