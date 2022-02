Des membres de l'équipe MAT 19 recherchent des explosifs dans le district de Hai Lang. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Ces dernières années, la province de Quang Tri (Centre) a déminé plus de 25.000 hectares, détecté et traité en toute sécurité plus de 765.000 mines et autres engins explosifs laissés par la guerre ; soutenu des milliers de victimes de mines terrestres, et sensibilisé la plupart des gens aux dangers des munitions non explosées (UXO).

Quang Tri a mobilisé plus de 110 millions de dollars auprès des bailleurs de fonds pour régler les conséquences des bombes et mines laissées par la guerre. Depuis 1995, la province coopère avec des organisations internationales pour mener à bien les activités de déminage.

Quang Tri est la province vietnamienne le plus polluée par les restes explosifs de guerre, avec 82% de sa superficie concernée. Les engins explosifs laissés par la guerre y ont fait plus de 3.430 morts et 5.100 blessés.

Au cours de la période 2022-2025, Quang Tri fixe l'objectif de déminer environ 3.000 hectares par an et de mobiliser 10 millions de dollars d’aide des organisations internationales, des ONG étrangères pour ce travail.

La province devra achever 100% des travaux d’arpentage et de cartographie des zones polluées par les bombes à fragmentation et de publication des zones dangereuses de bombes, mines et UXO. – VNA