L'île de Co To dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Si l’épidémie de COVID-19 est bien contrôlée, la province de Quang Ninh (Nord) ambitionne d’accueillir 10 millions de touristes en 2021.

Le Service provincial du tourisme propose au Comité populaire provincial, aux services, secteurs et localités d’organiser en 2021 environ 150 événements et programmes culturels, sportifs, touristiques et commerciaux… afin de séduire davantage de touristes et de stimuler le tourisme et la consommation locale, a fait savoir sa directrice Nguyen Thuy Yen.

Le Comité populaire provincial a promulgué le 2 mars le document No 1180/UBND-DL1 sur la reprise de certaines activités socio-économiques dans la nouvelle normalité. Concrètement, cet organe a autorisé la réouverture de certains services, zones et sites touristiques du 2 au 15 mars.

Du 3 au 7 mars, la province a attiré 13 200 visiteurs, dont 2 808 ont séjourné dans des hôtels.

Pour réaliser le double objectif de lutte contre le nouveau coronavirus et de développement économique, le service provincial du tourisme s’est axé sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre l’épidémie et l’exploitation du marché intérieur. La province continuera de créer des programmes de relance du tourisme en 2021.

En outre, Quang Ninh renouvelle également ses produits touristiques et en développe de nouveaux, notamment des circuits maritimes et insulaires. -VNA