Quang Ninh (VNA) - La ville de Ha Long, qui abrite la baie du même nom, patrimoine mondial de l’UNESCO, est une destination attrayante pour les touristes. Ils y passent des journées mémorables à travers des visites de sites pittoresques et d’autres activités dont des arts traditionnels nationaux.

Le nunéro du chant religieux "Cô đôi thượng ngàn".



L’"Identité culturelle vietnamienne" est le thème du programme artistique spécial que le Théâtre des arts traditionnels de Ha Long (de la société THQ Entertainment Tourism Service) présente aux voyageurs chaque jour. Le but: promouvoir la culture du pays et développer le tourisme de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).



Reconstitution de la vie paysanne



Les spectateurs seront ainsi attirés par des numéros attrayants de quan ho (chants alternés), de châu van (chant religieux), de monocorde ou de flûte de l’ethnie H’mông...



Des spectacles de marionnettes sur l’eau, un art populaire très répandu dans le delta du fleuve Rouge, leur est aussi présenté. Plusieurs scènes sont jouées, dont Têu giáo đâu (Prologue de Têu), des danses du dragon et des fées. La vie quotidienne des agriculteurs est reproduite avec des scènes comme Ðuôi cáo bat vit (Chasser le renard et attraper le canard), Ngu ông (Pêcheur)...

Les numéros artistiques du Théâtre des arts traditionnels de Ha Long impressionnent toujours le public.



Bien qu’il ne soit ouvert que depuis peu de temps, ce théâtre attire déjà plus d’un millier de spectateurs par jour. Des visiteurs locaux mais aussi étrangers, venus notamment de Chine, de Malaisie, de Singapour, du Japon et de la République de Corée. Un succès de la société THQ Entertainment Tourism Service, pionnière dans l’offre de voyages comprenant des expériences artistiques et culturelles.



Patrimoines culturels immatériels de l’Humanité



D’après Duong Van Quy, directeur du THQ, "le Théâtre des arts traditionnels de Ha Long a été mis sur pied pour créer de nouvelles offres touristiques aux visiteurs à la baie ainsi que promouvoir les formes d’art traditionnelles du pays". Il s’agit notamment des chants populaires quan ho de Bac Ninh (Nord) et des pratiques liées à la croyance Viêt en les déesses-mères des Trois mondes, qui ont été inscrits respectivement en 2009 et en 2016 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Des spectacles de marionnettes sur l’eau sont aussi présentés au public.



"Notre programme artistique s’améliore régulièrement pour attirer un public plus large", a partagé M. Quy. En effet, le Théâtre de 280 places propose des spectacles tous les jours à 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30, auxquels participent une quarantaine de comédiens et techniciens professionnels.



"Après les spectacles, les visiteurs peuvent savourer des plats vietnamiens au restaurant THQ Ha Long, situé juste à côté", a-t-il ajouté. De nombreuses agences de voyages ont attribué une note élevée au Théâtre et s’attendent à ce qu’il devienne une destination incontournable dans la ville de Ha Long.



"Le programme +Identité culturelle vietnamienne+ a été une expérience extraordinaire pour moi. J’ai été impressionnée par les différents styles de musique traditionnels et les numéros des marionnettes sur l’eau", a estimé Bùi Lan, une touriste venue de Hanoï. -CVN/VNA