FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort. Photo: flc.vn



Quang Ninh (VNA) – Le complexe touristique FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, représentant un investissement total de 12.000 milliards de dongs, a officiellement ouvert ses portes samedi 15 décembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Avec vue sur la baie de Ha Long, patrimoine naturel mondial reconnu par l’UNESCO, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort a été choisi pour organiser la cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme 2018 et la cérémonie d’ouverture du Forum du tourisme de l'ASEAN 2019 (ATF 2019) réunissant plis de 2.000 délégués régionaux et internationaux.



L’inauguration de FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort permet à attirer plus de touristes à Quang Ninh et à faire de cette province une destination qui va être à la hauteur de son potentiel, a déclaré Trinh Van Quyet, président du comité d’administration du groupe FLC.



FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort comprend un hôtel cinq étoiles de 649 chambres, des villas, un centre de conférence de 1.500 places, une piscine de près de 1.000 m2, des bars, restaurants, une plaine de jeux pour enfants et un parcours de golf de 18 trous.



Selon le Service provincial du tourisme, au cours des neuf premiers mois de l’année, le nombre de touristes ayant visité Quang Ninh est estimé à plus de 10 millions, dont 3,6 millions d’étrangers, soit une hausse respective de 25% et 19% en glissement annuel.



Le chiffre d’affaires du secteur pour cette période a atteint plus de 17.500 milliards de dôngs, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de 2017, représentant 80% de l’objectif annuel. –VNA