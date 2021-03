Quang Ninh (VNA) - Le ministère des Communications et des Transports a décidé d’autoriser la réouverture de l’aéroport international de Vân Dôn, province de Quang Ninh (Nord-Est).

L'aéroport international de Vân Dôn, province de Quang Ninh. Photo: VNA



La décision de ce ministère a été prise après que Quang Ninh ait réussi à maîtriser la pandémie sur son sol et que l'aéroport international de Vân Dôn soit à nouveau en sécurité et prêt à fonctionner.

Cet aéroport avait été temporairement fermé le 29 janvier après un cas de personnel de sécurité confirmé positif pour le coronavirus SARS-CoV-2.

Vietnam Airlines a annoncé reprendre ses vols vers l'aéroport international de Vân Dôn. Du 3 au 17 mars, Vietnam Airlines exploitera un vol par semaine les mercredis et à partir du 18 mars, elle augmentera la fréquence à trois, les mercredis, vendredis et dimanches.

A cette occasion, le transporteur proposera des réductions de prix pour les trois premiers vols, appliquées aux passagers qui achèteront des billets via son application mobile, la page www.vietnamairlines.com et ses agents entre le 26 février et le 17 mars 2021. -VNA