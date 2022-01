Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 10 janvier, la province du Guangxi (Chine) a officiellement rétabli le dédouanement et rouvert des portes frontalières dans la ville chinoise de Dongxing et la ville vietnamienne de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), y compris celles du pont Bac Luan 1, du pont Bac Luan 2 et du pont flottant du Km 3+4.

Depuis le 21 décembre 2021, la province du Guangxi avait temporairement suspendu le dédouanement aux portes frontalières de la ville chinoise de Dongxing pour renforcer les mesures de prévention de l'épidémie de COVID-19,

Ainsi, après de nombreux efforts de communication et d'échange de bonne volonté entre des dirigeants vietnamiens et chinois, depuis le 5 janvier 2022, l’autorité du Guangxi rouvre de nombreuses portes frontalières et rétablit le dédouanement entre le Guangxi et le Vietnam, assurant une circulation fluide des marchandises dans la région limitrophe. -VNA