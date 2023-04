Terminal international de conteneurs de Cai Lan. Photo: nhandan.vn

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) est l’une des localités aux conditions naturelles très favorables au développement des ports maritimes Selon l'Autorité portuaire provinciale, en 2022, le volume total de fret traité par ses ports a atteint plus de 131 millions de tonnes, apportant plus de 230 milliards de dongs au budget de l'État.Dans le système portuaire du Nord, le terminal international de conteneurs de Cai Lan (CICT) dispose d'une infrastructure moderne et synchrone et est l'un des meilleurs ports en eau profonde d’aujourd'hui. Pour accroître la commodité, le CICT s'est concentré sur le développement de divers types de services logistiques.En 2022, le volume total de fret en vrac traité par le CICT s’est élevé à environ 3,3 millions de tonnes et le volume de fret en conteneurs, près de 11.000 EVP (Équivalent vingt pieds). En particulier, à partir de l’année dernière, des leaders mondiaux du transport maritime par conteneurs, tels que MAERSK, COSCO et SITC, ont introduit le CICT dans leurs itinéraires transasiatiques.Pour les temps à venir, Quang Ninh compte se concentrer sur le développement des services portuaires pour le trafic de passagers et de fret, l'amélioration des infrastructures portuaires et des zones de services logistiques portuaires. -VNA