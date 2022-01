La baie d'Ha Long à Quang Ninh. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Après une longue période de stagnation due à la pandémie de COVID-19, Quang Ninh est l’une des sept localités sélectionnées pour mettre en oeuvre le programme pilote d'accueil des touristes internationaux.

A ce jour, les entreprises locales ont bien préparé l'accueil des touristes internationaux fin janvier-début février 2022.



Quang Ninh a ouvert ses portes aux touristes nationaux, même avant l'épidémie, mais le nombre d’arrivées nationales en hiver était généralement très faible. Par conséquent, la province a lancé de nombreux programmes de promotion, notamment une réduction de 50 % sur les prix des billets d’entrée dans la baie d'Ha Long, à Yen Tu et au musée de Quang Ninh jusqu'au 30 juin 2022.



La province exige également que les entreprises touristiques, les bateaux de croisière, les restaurants, les établissements d'hébergement, les attractions touristiques… doivent assurer les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie, préparer des plans et scénarios pour faire face au coronavirus…



Actuellement, Quang Ninh compte 625 entreprises et établissements touristiques répondant aux critères de sécurité en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie.

Selon le directeur du service du tourisme de la province de Quang Ninh, Pham Ngoc Thuy, pour se préparer à l’accueil des touristes étrangers, la province a sélectionné de manière draconienne les hôtels, bateaux de croisière et sites touristiques. Au plus tard fin janvier ou début février, les premiers groupes de touristes étrangers pourront voyager dans la province, a-t-il affirmé.



La province encourage les touristes à se faire vacciner doublement contre le COVID-19, à se faire tester dès la visite des destinations touristiques et à la fin du voyage, respecter le message dit “5K”...



Mme Nguyen Thi Truc, directrice de Vietravel Quang Ninh, propose aux localités d’appliquer les conditions les plus favorables pour accueillir et servir les touristes ; et de prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité des touristes et de la communauté.



Afin d'attirer les touristes nationaux et étrangers, le service provincial du tourisme a renforcé les activités de promotion du tourisme. Il a intensifié sa coopération dans la consultation, la recherche et la création de nouveaux produits et services touristiques ; développé et participé au programme de tourisme sécuritaire ; présenté des produits touristiques typiques et sûrs pour les voyagistes. -VNA