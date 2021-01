Quang Ninh a exécuté en 2020 sa double mission, à savoir le contrôle de l’épidemie dès son apparition, et le renforcement du soutien à la relance économique. Photo : CTV/CVN

Quang Ninh (VNA) - Malgrés les difficultés liées à l’épidémie de COVID-19 en 2020, la province de Quang Ninh a quand même obtenu des résultats économiques encourageants. Aujourd’hui, la province a le PIB le plus élevé des provinces du pays et entreprend des réformes pour rendre son économie durable.

La planification générale du développement socio-économique de la région économique du Nord du Vietnam pour 2020 et à l’horizon de 2030 a donné un rôle economique important à trois localités : Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh. Ces villes et provinces doivent jouer le rôle de moteur et amener dans leur sillage les provinces de Hai Duong, Hung Yên, Bac Ninh et Vinh Phuc.

Pour accomplir son rôle de locomotive, Quang Ninh a collaboré avec les ministères, les autorités centrales et locales dans la mise en œuvre des projets de zones économiques approuvées par le gouvernement, comme celle de Vân Dôn, Mong Cai et Quang Yên. De plus, la province a réussi à mobiliser des ressources financières sous forme de partenariats public-privé. De nombreuses infrastructures sont le fruit de ces partenariats, notamment celles du transport visant à renforcer le lien entre les différentes zones économiques de la province.

Objectifs de développement économique atteints

De 2017 à 2019, Quang Ninh s’est distinguée en matière de réforme administrative, de niveau de satisfaction des citoyens et des organismes à l’égard des services publics, d’applications des TICs. Cela s’est traduit par un indice de compétitivité provinciale le plus élevé du pays. La province a ainsi fait de son mieux pour reformer l’appareil politique et que celui-ci contribue fortement au développement global de la province.

En 2020, Quang Ninh a efficacement exécuté sa double mission, à savoir le contrôle de l’épidemie dès son apparition, et le renforcement du soutien à la relance économique, notamment au redressement du secteur des services, du tourisme et aux facilités du décaissement des investissments publics.

Grâce à ces actions, Quang Ninh n’a cessé d’obtenir des résultats positifs dans différents secteurs socio-économiques. La croissance de son PIB a atteint environ 10,05% et les apports au budget d’État ont été approximativement de 49,300 milliards de dôngs en 2020. La province a ainsi dépassé l’objectif fixé par le gouvernement et la prévision du début d’année.

"En 2020, notre province a atteint tous les objectifs et a obtenu des succès notables et décisifs sur la période 2016-2020, pour la création des conditions préalables pour un développement durable. Nous avons confirmé notre position dans la région économique clée du Nord et du pays", a souligné Nguyên Xuân Ky, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh.

Vers un développement durable

Quang Ninh a précisé de nouvelles orientations pour la période 2020-2025 en changeant de vision, de pensée sur le développement.

La province continuera de renforcer le lien entres les zones économiques en optimisant le système d'infrastructure de transports. Mais elle ouvrira aussi de nouvelles pistes de développements. Elle se propose ainsi decréer de nouveaux secteurs d’activité permettant d’acquerir des avantages concurrentiels et de distinguer la province des autres regions attractives du Nord.

La province veut jouer aussi un rôle de leader en matière de croissance verte. L’objectif est de valoriser de manière durable les atouts de la province. En premier, la province compte améliorer l’efficacité et la durabilité de son économie maritime et des services de toute sa façade maritime. Cette économie maritime prendra une part importante pour faire en sorte que l’economie de la province puisse continuer de croître au même rythme qu’aujourd’hui.

"Le lien interrégional entre Quang Ninh, Hanoï, Hai Phong et les principales provinces de la région économique de pointe du Nord constitue une grande force dans la mise en commun des ressources, dans la mise à profit des opportunitéspour la promotion et le redressement du tourisme et pour la reprise économique lorsque Quang Ninh finira de construire l'autoroute Vân Dôn - Mong Cai en 2021", a conclut Nguyên Xuân Ky.-CVN/VNA