Les produits OCOP sont vendus lors de salons professionnels. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - À ce jour, la vente en ligne constitue l’une des solutions les plus efficaces, permettant aux localités de mieux faire connaître leurs produits du terroir. Consciente de l’importance du commerce électronique, depuis quelques années, la province de Quang Ninh (Nord) s’emploie à numériser les chaînes de distribution et à vendre ses produits OCOP sur les plateformes e-commerce.



Parmi les 502 produits OCOP (A chaque commune, son produit) que compte Quang Ninh, 330 sont vendus sur des plateformes e-commerce. Cette année, 100 entreprises supplémentaires de la province se sont lancées dans la vente en ligne, soit deux fois plus qu’à la même période de l’an dernier.



En 2021, la coopérative Viêt Hoàng a commencé à vendre ses produits sur son site web et sur certaines plateformes électroniques telles que Sendo, Voso et Tiki. Cette nouvelle formule lui a permis d’attirer de nouveaux clients, comme l’a souligné Nguyên Thi Trang, directrice de la coopérative.



“Nous investissons à la fois dans l’image et la qualité du produit. Nos produits se vendent bien sur les plateformes numériques et sont de plus en plus prisés par les consommateurs”, a-t-elle dit.



Afin de soutenir la vente en ligne des produits OCOP, fin avril 2022, la province de Quang Ninh a mis en place une nouvelle plateforme électronique à l’adresse: ocopquangninh.com.vn. Cette plateforme propose le paiement en ligne et divers services de livraison. Les produits vendus doivent être certifiés « Produits OCOP ». Hoàng Duc Kha, directeur adjoint du centre de promotion commerciale et du développement de l’industrie et du commerce de Quang Ninh, indique :



«Les consommateurs sont confiants et apprécient la qualité des produits OCOP vendus sur cette plateforme numérique. L’e commerce aide les entreprises et les agriculteurs à mieux écouler leurs produits, tout en contribuant à créer des emplois dans les localités».



Lors du colloque sur la promotion commerciale, qui s’est tenu en avril dernier dans le cadre de la Foire des produits OCOP Quang Ninh – été 2022, les groupes VNPT et Viettel ont proposé plusieurs modes de paiement rapides et pratiques via les portefeuilles numériques, tels que Momo et Zalo pay. Ces derniers temps, le service provincial de l’Industrie et du Commerce a travaillé en étroite collaboration avec le Département du commerce et de l’économie numérique et les plateformes e-commerce telles que Tiki, Lazada, Shopee, Voso, Sendo, pour normaliser la promotion et le commerce en ligne des produits OCOP. Nguyên Hoài Thuong, directrice du service provincial de l’Industrie et du Commerce, fait savoir :



«Nous continuerons à aider les entreprises à vendre leurs produits sur les plateformes e-commerce, ainsi qu’à profiter des politiques de soutien du ministère de l’Industrie et du Commerce, des plateformes e-commerce, des sociétés de livraison et des intermédiaires de paiement. Parallèlement à cela, l’important est aussi de renforcer la promotion commerciale en ligne».



La vente sur les plateformes électroniques offre aux produits du terroir de la province de Quang Ninh de magnifiques perspectives.-VOV/VNA