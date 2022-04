Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Plusieurs grands projets dans la zone économique de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord) ont été mis en chantier le 30 avril.



Il s’agit du complexe hôtelier et de villégiature de luxe Ao Tien-Cat Linh Van Don; du complexe de tourisme, de villégiature et de divertissement Crystal Holidays Harbour Van Don; d’hôtel et villas de villégiatures du complexte touristique Sonasea Van Don Harbor City; de la grappe industrielle de Van Don.



A cette occasion, un projet sur la construction d’une usine de meubles haut de gamme a reçu la décision sur l’approbation de l’investissement.



Ces cinq projets représentent un capital total de près de 10.000 milliards de dongs, soit l’équivalent de 430 millions de dollars.



Cao Tuong Huy, vice-président permanent du Comité populaire de Quang Ninh, également chef du Comité de gestion de la zone économique de Van Don, a affirmé que cette dernière était toujours prête à aider les entreprises à surmonter les défis et difficultés dus à la pandémie de COVID-19. -VNA