Le complexe Sun World Ha Long. Photo: halongwave.vn



Quang Ninh (VNA) - Ces dernières années, le secteur économique privé a joué un rôle important dans la modernisation des infrastructures de la province côtière de Quang Ninh, au Nord.



De grands projets stimulent le développement local



Selon Nguyen Duc Long, président du Comité populaire de la province, il faudrait 10 ans à Quang Ninh pour compléter et moderniser ses infrastructures si la localité ne comptait que sur l’allocation de l’État et le budget local. Cependant, la province a fait un bond en avant avec l’application de diverses mesures pour attirer des investissements privés.



Depuis longtemps, grâce à des efforts communs visant à améliorer le climat des affaires, la province a mobilisé 36.000 milliards de dôngs (1,55 milliard de dollars) pendant la période 2015-2018 pour développer des projets dans les transports et les comunications, dont les trois quarts ont été investis par le secteur privé.



De nombreux investisseurs sont venus dans la province pour mettre en œuvre des projets de transport clés sous forme de contrats BT (construction - transfert), BOT (construction - opération - transfert) et de partenariat public-privé (PPP).



Une autoroute de 474,4 millions de dollars est en cours de construction par la coentreprise formée par la Sarl Long Van Infrastructure Investment & Development, la société par actions Van Don Sun et la compagnie Cong Thanh Transportation and Construction. Cette autoroute, d’une longueur de 80,2 km, comprendra quatre voies et devrait raccourcir la durée du trajet entre Van Don et Mong Cai à près d’une heure dès son ouverture au trafic prévue en 2021.



D’autres projets clés dans la localité sont la route côtière Ha Long - Cam Pha et un tunnel sous-marin traversant la baie de Cua Luc (une petite baie à la ville d'Ha Long), mis en œuvre sous forme de contrats BT.



En particulier, l’aéroport international de Van Don est au premier rang du réseau d’infrastructures locales. Le projet représente un investissement de 7.700 milliards de dôngs, soit l’équivalent de plus de 334 millions de dollars, sous forme de BOT.



Cet aéroport, opérationnel depuis décembre 2018, devrait permettre à Quang Ninh d'atteindre son objectif de 15 à 16 millions de touristes, dont 7 millions d'étrangers d'ici 2020 et 15 millions d'étrangers en 2030.



En outre, la province a adopté diverses mesures visant à attirer de grands investisseurs tels que VinGroup, Sun Group, FLC Group, BIM Group et Tuan Chau, qui développent un grand nombre de complexes de villégiature, de boutiques et de divertissements à Ha Long, Cam Pha, Uong Bi, Van Don, Co To et Mong Cai.



Infrastructure - catalyseur du développement économique et touristique



Des infrastructures bien développées sont le catalyseur pour stimuler le développement économique et touristique de la province de Quang Ninh.



La localité a connu une croissance économique de 11,9% au cours des neuf premiers mois de l'année, dépassant l'objectif fixé pour l'ensemble de l'année et supérieure de 0,8% à celle de la même période 2018.



Le climat des affaires et la capacité concurrentielle étant beaucoup améliorés, la province comptait 1.700 nouvelles entreprises avec un capital social de plus de 10.000 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois de cette année.



Sur la même période, la province a également accueilli 11,3 millions de touristes contre 12 millions pour l'ensemble de 2018. Les recettes touristiques de toute l’année devraient progresser de 29% par rapport à 2018.



Jusqu’au 10 septembre, l'aéroport international de Van Don avait accueilli 1.364 vols transportant près de 183.000 passagers nationaux et étrangers, et 604.000 tonnes de fret.



L’aéroport est relié à Ho Chi Minh-Ville au Sud, à Séoul en République de Corée, au Hunan et à Shenzhen en Chine. D’autres vols reliant Van Don aux villes chinoises de Hainan, Kunming, Nanning, Zhengzhou et Guangzhou, ainsi qu’à de nombreuses destinations à l’intérieur du pays, sont prévus dans les temps à venir.



Quang Ninh et ses partenaires stratégiques s'efforcent d’accélérer la construction des projets clés pour compléter le tableau touristique local, en vue de faire de la province l'un des quatre pôles touristiques nationaux. Cette initiative aidera également le Vietnam à atteindre son objectif de 20 millions de visiteurs internationaux d'ici 2020. -VNA