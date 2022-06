Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Depuis sa réouverture, la porte frontalière internationale de Mong Cai dans la province septentrionale de Quang Ninh a traité 45.300 tonnes de fret.

Sur ce total, plus de 2.300 tonnes ont été transférées du 30 mai au 2 juin via le pont flottant temporaire Km3+4 Hai Yen, dont 1.916 tonnes exportées et 392 tonnes importées. Le pont flottant temporaire Km3+4 Hai Yen a été rouvert le 30 mai après plus de trois mois de fermeture en raison du COVID-19.

Auparavant, le 26 avril, la porte frontalière traversant le pont Bac Luan II, relevant de la porte frontalière international de Mong Cai, avait été également rouverte et avait traité, jusqu’au 2 juin, près de 43.000 tonnes de fret.

Depuis le 6 juin, Quang Ninh commence à administrer la 4e dose de vaccin contre le COVID-19, en donnant la priorité aux travailleurs des entreprises charbonnières, aux ouvriers dans les parcs industriels, aux agents de santé et d’autres forces de première ligne dans la lutte contre le coronavirus. -VNA