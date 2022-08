Quang Ninh (VNA) - Les autorités de la ville d’Ha Long, dans la province septentrionale d’Ha Long, ont lancé le 15 août un traitement expérimental de procédures administratives dans des bureaux de poste de la localité.

Dans le cadre de ce projet pilote, les bureaux de poste locaux sont chargés de traiter certaines procédures administratives au niveau de district.

Le projet vise à améliorer la qualité des services en faveur des habitants locaux, en facilitant l’accomplissement des procédures administratives, en contribuant à réduire les déplacements, à économiser du temps et à minimiser la bureaucratie et les autres phénomènes négatifs.

Il vise également à concrétiser les préconisations et les politiques du Parti et de l'État en matière de transformation numérique, d’édification d’un gouvernement, une économie et une société numériques. Il aide en outre à promouvoir le rôle du service postal public dans la numérisation des services administratifs.

Photo: baodautu.vn

Dans la première phase, le projet se concentre sur le guide et l’assistance des organisations et des citoyens pour effectuer 47 procédures administratives dans neuf domaines dans quatre bureaux de poste dans les quartiers et communes de la ville d’Ha Long, à savoir Ha Tu, Gieng Day, Viet Hung et Thong Nhat.

Une fois arrivée dans ces bureaux de poste, les citoyens seront guidés par le personnel postal pour effectuer des démarches administratives via le portail provincial de la fonction publique. Ils pourront également déposer une demande pour obtenir des résultats à domicile.

Dans la deuxième phase, les bureaux de poste municipaux seront autorisés à participer au soutien à la réception des dossiers et à l’envoi des résultats d'un certain nombre de procédures administratives. Et tous les bureaux de poste de la ville de Ha Long participeront à ce travail.

Dans la troisième phase, le personnel postal remplacera les fonctionnaires dans la réception des dossiers et la présentation des résultats d’un certain nombre de procédures administratives simples qui ont été mises en œuvre efficacement lors des deux premières phases.

La province de Quang Ninh s'efforce d'accomplir la numérisation des procédures administratives aux trois niveaux d'ici 2023.

Depuis le 1er juin, des plateformes de numérisation et d'extraction de données sont expérimentées au centre provincial de services de l'administration publique et dans les secteurs de la justice; du travail, des invalides et des affaires sociales; de l’éducation et de la formation; des soins de santé; et de l'information et de la communication.

Plus de 9.300 entreprises de Quang Ninh se sont enregistrées pour utiliser les factures électroniques.

Par ailleurs, Quang Ninh a jusqu'à présent fourni 1.712 services publics en ligne.

Le taux d'actes de procédure administrative reçus et traités en ligne via le portail de la fonction publique est de 62%.

Réputée pour ses réformes administratives, la province de Quang Ninh se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l’égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l’information. La province est une localité dynamique, avec une forte croissance, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays.

En effet, en avril dernier, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a annoncé l'Indice de compétitivité provinciale 2021 (ICP 2021) basé sur une enquête auprès de près de 11.312 entreprises (plus de 10.127 entreprises privées et 1.185 entreprises à capital d'investissement étranger). Quang Ninh est en tête du classement de l’ICP pour la 5e année consécutive avec 73,02 points, en baisse de près de 3 points par rapport à 2020. C'est aussi la seule localité classée dans le groupe "très bien" en raison de son excellente gestion économique, l’amélioration de l'indice d'entrée sur le marché, la minimisation des coûts non officiels,…-VNA