Quang Ninh (VNA) – Juste après la cérémonie d’accueil du navire pour le Nouvel An lunaire selon les coutumes vietnamiennes, des dirigeants du Groupe de l’industrie du charbon et des minéraux du Vietnam (TKV) ont émis le 1er février (soit le 1er jour la nouvelle année lunaire) l’ordre d’expédier les premières tonnes de charbon de la nouvelle année lunaire 2022.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, Nguyên Xuân Ky, présente des cadeaux aux unités participant à l'événement. Photo: NDEL

S’exprimant lors de l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de Quang Ninh (au Nord), Nguyên Xuân Ky, a salué les efforts du secteur du charbon en 2021. Il a déclaré qu’avec les décisions appropriées, Quang Ninh a mis en œuvre avec succès le double objectif de maintenir la dynamique de croissance économique, garantir la sécurité sociale et prévenir et contrôler la pandémie de Covid-19.

Plus particulièrement, le Groupe de l’industrie du charbon et des minéraux du Vietnam a toujours accompagné la province en 2020 et 2021 pour atteindre l’objectif de croissance verte, a maintenu son rôle fondamental pour assurer la sécurité énergétique nationale et son rôle de pilier du développement socio-économique provincial, a-t-il ajouté.

Il a réitéré que la discipline et l’unité sont devenues une identité culturelle du Groupe. En outre, la tradition de solidarité du système politique et des habitants des groupes ethniques de Quang Ninh a donné à la province une grande force pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis et instaurer la confiance entre les populations locales.

La province continuera à créer les meilleures conditions pour que l’industrie du charbon se développe de manière durable en association avec la protection de l’environnement, et qu’elle puisse exploiter toutes les opportunités de marché pour maximiser la production, la commercialisation, l’exportation et l’importation afin de contribuer à atteindre l’objectif de développement socio-économique de la province, a-t-il ajouté.

En 2021, le volume total de charbon écoulé via le port de Cam Pha a atteint 53,7 millions de tonnes, dont 1, 78 millions de tonnes ont été exportées.

Rien qu’en janvier 2022, l’extraction de charbon a atteint plus de 4 000 tonnes, ce qui équivaut à 29,03% du plan pour le premier trimestre et à 7,26% du plan annuel.

Pour sa part, le directeur général adjoint de TKV, Nguyên Ngoc Co, a souligné que le Groupe continuera à mettre en œuvre les objectifs du gouvernement en 2022, en s’adaptant de manière sûre et flexible, en plus de contrôler efficacement la pandémie et de promouvoir la production et la mise en œuvre de la croissance annuelle.

En 2022, TKV se fixe pour objectif de produire 41 millions de tonnes de charbon, soit une augmentation de 1,9 million de tonnes par rapport à l’année dernière, et d’assurer un revenu moyen mensuel à chaque employé d’environ 11 millions de dôngs. – NDEL/VNA