Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong sont deux moteurs de croissance du Nord du Vietnam. Fortes de leur position stratégique et de leur rôle dans le développement de la région, ces deux localités ont décidé de renforcer leur partenariat afin de donner un nouveau dynamisme à leur croissance respective.

Le pont Bach Dang. Photo: VNA



En 2018, le pont Bach Dang, reliant la ville d’Ha Long de la province de Quang Ninh à la ville portuaire de Hai Phong, a été officiellement inauguré. La distance entre les deux villes a ainsi été raccourcie de 75 km à 25 km. Dès cette année 2022, ce pont sera une partie du couloir routier reliant la Chine aux pays d’Asie du Sud-Est.

Si Hai Phong et Quang Ninh peuvent approfondir leur partenariat, c’est parce que ces deux localités possèdent de nombreuses similarités, aussi bien dans leurs conditions naturelles que dans leurs traditions culturelles, leur histoire et même leurs orientations de développement. Hai Phong est un centre industriel - le premier port maritime du Nord du Vietnam, quant à Quang Ninh, elle est considérée comme une "étoile montante" avec des progrès remarquables obtenus ces dernières années dans la croissance économique, l’attraction des investissements directs étrangers, la réforme administrative et la modernisation des infrastructures. En 2021, malgré les impacts de l’épidémie de Covid-19, les deux localités sont arrivées en tête du pays en termes de croissance du PIB (12,38 % pour Hai Phong et 10,28 % pour Quang Ninh). Croissance due à leur industrie manufacturière.

«La coopération industrielle entre ces deux localités aidera à drainer de nouveaux investissements dans ce secteur, en particulier dans l’industrie manufacturière, et à créer des chaînes d’approvisionnement. En outre, le développement des infrastructures de transport à Hai Phong et à Quang Ninh facilitera la circulation des matières premières et des accessoires industriels vers d’autres localités du Vietnam, ainsi que l’exportation de marchandises d’autres localités vietnamiennes à l’étranger, via leurs réseaux portuaires»,a déclaré Pham Tuân Anh, directeur adjoint du Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce.

En 2009, la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong ont signé un programme de coopération stratégique. Le 14 août 2021, le comité provincial du Parti communiste vietnamien de Quang Ninh et son confrère de Hai Phong ont tenu une réunion historique, lors de laquelle ils ont décidé de se coordonner pour un développement rapide et durable. L’accent a été mis sur les services logistiques, plus précisément sur l’exploitation efficace des réseaux d’infrastructures existants.

L’autoroute Ha Long-Hai Phong, reliant la province de Quang Ninh à la ville de Hai Phong sur 24,6 km. Photo: VNA

Côté Hai Phong, ce sont l’aéroport international de Cat Bi, le port de Hai Phong et le port de Lach Huyên et côté Quang Ninh, ce sont le port de Cai Lân et l’aéroport international de Vân Dôn. La connexion des autoroutes Hai Phong - Ha Long, Ha Long-Vân Dôn et Vân Dôn - Mong Cai facilite le transport des marchandises depuis les ports maritimes de Hai Phong jusqu’aux postes-frontières internationaux de Mong Cai, Bac Phong Sinh et Hoanh Mô, comme l’a indiqué le docteur Lê Xuân Sang, directeur adjoint de l’Institut vietnamien d’économie.

«Les deux localités doivent travailler plus étroitement dans la connexion de leurs réseaux portuaires et logistiques. Les potentiels de chacune ne sont pas encore exploités comme il faut. Ainsi, elles doivent se rapprocher davantage pour créer de grandes chaînes d’approvisionnement», a-t-il indiqué.

La construction du port de Van Ninh, à Mong Cai dans la province de Quang Ninh, a débuté en octobre 2021. Une fois mis en service, il formera, avec le port de Hai Phong, un grand réseau de ports maritimes. C’est par ici que les marchandises du Vietnam et de l’ASEAN seront exportées vers la Chine et vice versa, les produits chinois seront importés au Vietnam et dans les pays aséaniens.

Quang Ninh et Hai Phong souhaitent également étendre leur partenariat dans d’autres domaines tels que le développement des zones économiques et des parcs industriels ou encore le tourisme.

«À mon avis, la clé de la réussite du partenariat Quang Ninh-Hai Phong est de s’assurer que la connexion d’infrastructures bénéficie aux deux parties. Nous croyons vraiment que Quang Ninh peut devenir une «deuxième Hai Phong». Nous avons donc proposé à cette province de nous permettre de construire une voie maritime reliant le port de Lach Huyên de Hai Phong à Quang Ninh», a constaté Bruno Jaspaert, directeur général du parc industriel DEEP C qui développe ses activités à Hai Phong et également à Quang Ninh.

Hai Phong et Quang Ninh élaboreront un projet commun leur permettant de devenir le centre économique maritime du Nord du Vietnam. Ce projet sera soumis au Bureau politique du Parti, à l’Assemblée nationale et au gouvernement. Des politiques spécifiques seront mises en place pour faire de ces deux pôles de croissance un nouveau moteur de développement de la région du Nord et de tout le pays. – VOV/VNA