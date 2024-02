Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - En 2023, la province de Quang Ninh a connu une forte avancée dans l'attraction d'investissements hors budget, avec un capital total de près de 5 milliards de dollars, dont plus de 3,1 milliards d’investissement direct étranger (IDE).



Il s'agissait d’un record en matière d’attraction d’IDE de nouvelle génération à Quang Ninh depuis le premier projet d'IDE investi dans la province en 2002.



Actuellement, Quang Ninh compte près de 200 entreprises à participation étrangère, avec un capital total de près de 14 milliards de dollars.



Cette année, Quang Ninh est déterminée à atteindre un montant d’IDE total de plus de 3 milliards de dollars. Au cours du premier mois de la nouvelle année, elle a déjà accueilli huit nouveaux projets totalisant 478 millions de dollars. On s'attend à ce que d’ici fin du premier trimestre, sept investisseurs étrangers des États-Unis, de Chine et de Taiwan (Chine) injecteront des capitaux dans la province. Selon les prévisions, les IDE au premier trimestre devraient atteindre 1 milliard de dollars, soit un tiers de l’objectif annuel.

Sur le portail d'information électronique de Quang Ninh, le président du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy, a déclaré que sa localité souhaitait attirer des investissements des sociétés multinationales et multisectorielles jouant un rôle de premier plan dans les secteurs et domaines où Quang Ninh possédait des avantages compétitifs exceptionnels et un potentiel distinct. Il a également affirmé la volonté de Quang Ninh de promouvoir la coopération au développement, d’attirer des investissements dans le développement vert, la haute technologie, la sous-traitance industrielle...-VNA