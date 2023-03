Le parc industriel de Bac Tiên Phong-Deep C dans la province de Quang Ninh.

Quang Ninh (VNA) - Le Vietnam s’est fixé l’objectif de produire des voitures de marque nationale répondant à des normes élevées de qualité et de design. La province de Quang Ninh ne veut pas rater le train.

Une usine de pièces automobiles devrait être construite dans la province de Quang Ninh (Nord) au deuxième trimestre de 2023. La licence d’investissement a été récemment donnée à deux investisseurs taïwanais, Boltun Corporation et QST International Corporation. Avec un investissement de 165 millions d’USD, le projet prendra place dans le parc industriel de Bac Tiên Phong-Deep C sur une superficie de 35,27 ha.

Ses produits, principalement des accessoires de verrouillage et des pièces de tôlerie pour les voitures électriques, seront exportés vers l’Europe et l’Amérique. À ce jour, Boltun Corporation et QST International Corporation ont quatre usines de ce type à Taïwan (Chine), sept en Chine et une en Allemagne.

En septembre 2022, le complexe de sous-traitance automobile du groupe Thành Công a été lancé. Couvrant une superficie de 340 ha dans la zone industrielle de Viêt Hung, et d’un capital enregistré de plus de 5,3 billions de dôngs, il devrait devenir un lieu idéal pour attirer les entreprises du secteur. Ses produits seront non seulement écoulés sur le marché domestique mais également exportés.

Restructurer l’économie provinciale

C’est l’heure pour l’industrie automobile de changer l’approche. Au lieu de se fixer des objectifs de localisation irréalistes, il faut adopter une approche harmonieuse qui prend en compte les chaînes de valeur mondiales. Le gouvernement crée des conditions favorables aux entreprises nationales de développer des modèles de voitures avec un taux de localisation élevé. De nombreuses politiques visant à encourager et à favoriser le développement de la sous-traitance industrielle, notamment celle de l’auto-mobile, ont été élaborées.

Dans le but de devenir une province industrielle et tertiaire moderne et l’un des centres de développement dynamiques et complets du Nord, Quang Ninh est déterminée à poursuivre trois percées stratégiques associées au renouvellement du modèle de croissance, à la restructuration économique et au passage d’un mode de développement “brun” à un mode de développement “vert”. Par conséquence, la province se concentre sur le développement d’industries vertes, propres et respectueuses de l’environnement. Elle cherche à développer la transformation, la fabrication, et les technologies intelligentes, tout en exploitant de manière optimale ses avantages géographiques, économiques et politiques. -CVN/VNA