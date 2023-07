Quang Ninh (VNA) – Au cours des 6 premiers mois de 2023, les entrées d’investissements directs étrangers (IDE) à Quang Ninh représentaient 69% de son objectif annuel. La province du Nord a accueilli de nouveaux investissements, notamment dans les hautes technologies. Elle est sur la bonne voie pour promouvoir la stratégie de développement de l’économie verte et devenir un principal centre de l’industrie manufacturière du Vietnam.

Les projets d'IDE axés sur la transformation et la fabrication sont l'un des moteurs de l'industrie de Quang Ninh. Photo : VOV





Fin juin, Quang Ninh a délivré la licence d’investissement pour deux nouveaux projets du groupe taïwanais Foxconn, d’un montant total de plus de 246 millions de dollars. Foxconn prévoit d’y construire une usine de fabrication et d’assemblage de composants électroniques, ainsi que des produits des technologies de l’information et de la communication. Avec ces deux nouveaux projets, le groupe taïwanais compte actuellement 3 projets à Quang Ninh, totalisant un budget de 383 millions de dollars. Fin 2020, son usine S-Vietnam avait été mise en service.

Récemment, le parc industriel de Sông Khoai, dans la commune de Quang Yên, a accueilli 2 projets d’investissements japonais dans le secteur de la mécanique. Komoto Tomoshi, directeur général de Castem Vietnam, qui vient de signer un contrat de bail foncier pour un projet de 19 millions de dollars, explique pourquoi il a choisi Quang Ninh.

“Nous avons choisi Quang Ninh car la province possède un aéroport et des ports martimes, ce qui facilitera nos exportations. De plus, les ouvriers ici sont très assidus. Quang Ninh est également dotée d’un environnement d’investissement transparent”, constate-t-il.

Au premier semestre de 2023, Quang Ninh a attiré plus de 832 millions de dollars d’IDE, soit 69% du plan annuel de 1,2 milliard de dollars. En plus des avantages tels qu’une position géographique favorable et des ressources naturelles abondantes, la province est connue pour son réseau d’infrastructures de transport et d’infrastructures urbaines synchronisées, ainsi que ses zones industrielles modernes.

D’après Nguyên Van Nhân, directeur général de la société urbaine Amata Ha Long, qui participe à la construction des infrastructures dans le parc industriel de Sông Khoai, le foncier destiné aux parcs industriels reste un élément crucial. Il apprécie le fait que Quang Ninh accélère la libération de terrains, ce qui est très bénéfique pour les investisseurs.

“Nous avons reçu un grand soutien de la province de Quang Ninh. La commune de Quang Yên a, elle aussi, fait tout son possible pour accélérer la libération de terrains facilitant l’implantation des investisseurs. Il s’agit là d’un grand avantage qui nous permet de convaincre plus facilement les investisseurs, en plus des infrastructures modernes et des services de qualité que nous leur apportons”, affirme-t-il.



En plus de drainer de nouveaux investissements, Quang Ninh s’emploie également à "fidéliser" les entreprises déjà implantées en améliorant la qualité de ses services publics et en simplifiant les procédures après l’octroi de licences aux investisseurs étrangers. Foxconn a reçu l’autorisation de Quang Ninh seulement 12 heures après le dépôt de sa demande. Des groupes de travail ont été créés pour soutenir les entreprises désireuses d’investir à Quang Ninh.

Fin 2020, la province de Quang Ninh a promulgué une résolution visant le développement rapide et durable de l’industrie manufacturière. Actuellement, ce secteur a attiré 1,7 milliard de dollars d’investissements, dont 1,3 milliard de dollars d’IDE. Son taux de croissance est d’environ 20% par an, contribuant à plus de 10% du PIB de la province et créant 16.000 emplois.

Aujourd’hui, Quang Ninh met l’accent sur les investissements dans des projets d’industrie verte et de haute technologie. L’objectif est de créer un écosystème permettant aux entreprises locales de participer à la chaîne de valeur de grands groupes tels que Foxconn, Jinko Solar, Autoliv, Samsung Vina, Boltun, et bien d’autres.

Cao Tuong Huy, président par intérim du comité populaire provincial, déclare: “Quang Ninh essaie de saisir toutes les opportunités pour développer ses zones économiques et ses parcs industriels. Les plus importants sont la zone économique côtière de Quang Yên, la zone économique de Vân Dôn et celle frontalière de Mong Cai. La province privilégie les investissements dans les hautes technologies conformément à l’orientation du gouvernement. On veille à ce que le foncier soit utilisé à bon escient et que les investisseurs puissent réussir à Quang Ninh”.

D’ici la fin de l’année, Quang Ninh s’est fixé l’objectif d’attirer entre 9 et 11 grands projets d’IDE dans les domaines de haute technologie et respectueux de l’environnement. Avec de tels projets, Quang Ninh espère poursuivre sa croissance à deux chiffres pour la 8e année consécutive en 2023 et mener à bien sa stratégie de développement de l’économie verte. – VOV/VNA