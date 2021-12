Vientiane (VNA) – La province vietnamienne de Quang Ninh a remis 20.000 dollars à la province lao de Luang Prabang pour soutenir ses efforts dans la lutte contre le Covid-19.

Le consul général du Vietnam à Luang Prabang Nguyên Dang Hung (à gauche) remet l’aide de Quang Ninh à Luang Prabang, le 31 décembre. Photo: VNA

Le consul général du Vietnam à Luang Prabang Nguyên Dang Hung a remis ce don aux autorités locales vendredi 31 décembre.

Le diplomate vietnamien a déclaré que bien que Quang Ninh soit également confronté à une situation épidémique complexe, l’organisation du Parti, l’administration et le peuple de Quang Ninh souhaitent toujours s’associer à leurs homologues de Luang Prabang dans la prévention et le contrôle du Covid-19. Ils sont également convaincus que Luang Prabang maîtrisera l’épidémie et prendra des mesures pour ramener toutes les activités à la normale.

Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti populaire révolutionnaire lao et gouverneur de la province de Luang Prabang, Khamkhan Chanthavisouk, a remercié Quang Ninh pour son aide, la considérant comme une manifestation de sa solidarité avec les trois provinces lao, dont Luang Prabang, avec lesquelles elle a été jumelé.

Le responsable a exprimé son espoir que les relations, la coopération et le soutien mutuel entre Quang Ninh et Luang Prabang seront encore renforcés dans les temps à venir.

Dans les prochains jours, le consulat général du Vietnam à Luang Prabang devrait acheminer des aides de Quang Ninh, de 10.000 dollars chacune, aux provinces de Houaphanh et Xayaboury pour les venir en aide dans la lutte contre l’épidémie. – VNA