Hanoï (VNA) - Au premier semestre, le taux de décaissement des capitaux d’investissement public est estimé à 27% pour la province de Quang Ninh . Le rythme doit s’accélérer.De janvier à mi-juin 2022, la province septentrionale de Quang Ninh n’a versé que 4.397 milliards de dôngs des capitaux d’investissement public (189 millions d’USD), soit seulement 27% du total de 16.288 milliards prévus pour toute l’année, a annoncé le Service provincial du plan et de l’investissement.Quang Ninh donne la priorité aux projets à forte capacité de décaissement des capitaux d’investissement public.Pour se conformer aux prévisions, elle s’efforcera de décaisser 80% du total au 30 septembre et 100% à la fin de l’année. Pour atteindre cet objectif, la localité propose des mesures pour lever les obstacles dans la production et les affaires. Ainsi, la province demande aux différents services, agences, communautés locales et investisseurs d’accélérer l’inspection et de résoudre de manière rapide les difficultés de décaissement des capitaux d’investissement public.Parallèlement, elle encourage l’achèvement des procédures d’investissement pour les projets nouvellement lancés figurant dans le plan d’allocation des capitaux d’investissement public cette année. Ce plan contient 12 projets différents, d’un capital total de 2.196 milliards de dôngs (94,4 millions d’USD), notamment dans le cadre du Programme national d’édification de la “Nouvelle ruralité“.Franchir les obstaclesQuang Ninh se concentre sur la simplification des processus et procédures afin de supprimer rapidement les obstacles au décaissement, de raccourcir le temps d’évaluation des projets d’investissement et le délai d’exécution des procédures d’approbation pour les permis de planification et de construction. Elle examinera et ajustera le plan d’allocation des capitaux d’investissement public en 2022, en donnant la priorité aux projets à forte capacité de décaissement et aux projets les plus urgents. En outre, Quang Ninh met l’accent sur l’allocation de fonds pour le paiement de l’indemnisation et l’expropriation des terrains dans les zones éligibles. La province prévoit d’organiser des séminaires thématiques afin de présenter les lignes directrices aux organes concernés et aux investisseurs pour la mise en œuvre des projets d’investissement public et des procédures de paiement au Trésor public.Réputée pour ses réformes administratives, la localité se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l’égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l’information. Elle est une localité dynamique, avec une forte croissance, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays. - CVN/VNA