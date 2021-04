La ville d'Ha Long, province de Quang Ninh. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) a enregistré une croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de 9,02% au premier trimestre, dans un contexte encore très marqué par l’épidémie de Covid-19.



Le PIBR a plus que doublé la moyenne nationale au cours des trois premiers mois de l’année, tiré notamment par le secteur de la transformation et de la fabrication, qui a crû de 35,6% contre 20,8% à la même période de l’an dernier.

La progression stable de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a compensé le ralentissement de l’expansion dans d’autres secteurs, notamment le tourisme qui a accusé une baisse des arrivées de touristes et des revenus de 50%.



Les recettes totales de la province ont atteint 10.526 milliards de dôngs (près de 459 millions de dollars), soit 21% des estimations, 91% du scénario élaboré et 79% du bilan de l’an dernier.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Xuân Ky, a déclaré que ces performances servent de tremplin pour maintenir la dynamique de croissance dans la nouvelle normalité, atteindre le double objectif de contrôler l’épidémie et de stimuler la reprise, et atteindre une croissance à deux chiffres.



En 2020, Quang Ninh a atteint tous les objectifs et a obtenu des succès notables et décisifs sur la période 2016-2020, pour la création des conditions préalables pour un développement durable.

Elle a confirmé sa position dans la région économique clé du Nord englobant les villes de Hanoi et Hai Phong ainsi que les provinces de Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Vinh Phuc et Bac Ninh qui contribue jusqu’à 32% du PIB national.

Dans les temps à venir, la province va promouvoir au maximum les secteurs de l’industrie et de la construction, attirer les projets industriels et manufacturiers, relancer le secteur des services et du tourisme, et promouvoir le développement de l’économie maritime et des services portuaires.

Parallèlement, une attention particulière sera accordée au développement de l’agroalimentaire, à l’accélération du commerce officiel, et à la mise en œuvre rapide des politiques de développement durable de la sylviculture. – VNA