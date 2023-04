Quang Ninh se fixe l’objectif de devenir la porte d’entrée de la Région économique clé du Nord. Photo: CVN



Quang Ninh (VNA) - Le Premier ministre vient d’approuver le Plan de développement socio-économique de Quang Ninh pour la période 2021-2030 et vision 2050. En vertu de ce texte, cette province du Nord-Est vise une croissance économique élevée, basée sur l’innovation, la transition verte et l’économie circulaire.

L’objectif de la province septentrionale de Quang Ninh est de développer d’une façon rapide et durable un réseau de zones urbaines et une économie verte basée sur les sciences et technologies, ainsi que des ressources humaines de haute qualité.

Les axes choisis

pour accélérer son développe-ment comprennent, entre autres, l’édification de politiques de soutien pour attirer des talents, le développement de ressources humaines de haute qualité, le perfectionnement de la structure du travail, l’augmentation de la taille de la population, ainsi que des indices démographiques. D’ici 2030, cette province aura 12 unités administratives avec 13 zones urbaines. Elle comprendra sept villes : Ha Long, Câm Pha, Uông Bi, Mong Cai - Hai Hà, Dông Triêu, Quang Yên et Vân Dôn. Sa population sera d’environ 2,64 millions d’habitants.

Selon un rapport présenté par le Comité du Parti de Quang Ninh, ces derniers temps, l’économie locale a continué de croître à un rythme élevé et stable avec une augmentation du PIBR à deux chiffres pendant sept années consécutives de 2016 à 2022. Même pendant l’épidémie de COVID-19, la province a encore affiché un taux de croissance de plus de 10% par an. La structure économique a évolué positivement vers plus de durabilité.

Le total des recettes budgétaires de l’État pour la période 2020-2022 a dépassé 156,2 billions de dôngs, soit une augmentation moyenne d’environ 10% par an et se situe toujours dans le groupe de tête du pays. Le fonds d’investissements directs étrangers au cours de la période 2020-2022 a atteint 2,15 milliards d’USD. Le chiffre d’affaires à l’export est estimé à plus de 7,68 milliards d’USD, soit une augmentation moyenne de plus de 9%/an. Les domaines socio-culturels et la qualité de vie des populations font l’objet d’une attention particulière. La défense, la sécurité et la souveraineté des frontières nationales sont maintenues ; l’ordre social et la sécurité garantis ; les activités extérieures encouragées.

Quang Ninh se concentrera sur la construction de zones industrielles et zones économiques pour attirer des investissements dans les industries manufacturières, l’électronique, les énergies vertes et renouvelables. Sa transformation numérique, axée sur le développement fort de l’économie numérique, servira de base pour la création et le développement de nouveaux leviers de croissance.

Outre le développement continu et le perfectionnement des infrastructures stratégiques pour qu’elles soient modernes, synchrones et polyvalentes, il est nécessaire de promouvoir les liens interrégionaux et de garantir une connexion internationale favorable pour faire de la localité un centre logistique de la région et du pays. La province mettra également l’accent sur le développement d’un réseau urbain moderne, intelligent et durable en vue d’améliorer la qualité de vie de sa population.

La localité développera son économie dans le sens d’“Un cœur, deux couloirs multidimensionnels, deux percées, trois zones de développement”. Le cœur sera la ville de Ha Long, centre politique, administratif, économique et culturel. Les deux couloirs comprendront le couloir de l’Ouest et celui de l’Est. Le premier reliera Ha Long à Dông Triêu et s’orientera vers le delta du fleuve Rouge et la capitale Hanoï. Dans ce couloir seront développés des zones urbaines, les industries vertes et propres, les technologies modernes, le tourisme culturel et historique. La zone économique côtière de Quang Yên sera son noyau et son nouveau moteur de croissance. Quant au couloir de l’Est, il reliera Ha Long à Mong Cai et s’orientera vers le marché de l’Asie du Nord-Est.

Il favorisera le développement de villes écologiques et de services, le commerce, le tourisme, l’agriculture propre et de haute technologie, ainsi que l’économie maritime.

La zone économique de Vân Dôn et la zone économique frontalière de Mong Cai seront les deux percées. Les trois zones de développement comprendront la grande métropole de Ha Long élargie (Ha Long, Câm Pha, Quang Yên, Uông Bi et Dông Triêu), la zone urbaine de tourisme maritime et forestier (Vân Dôn, Ba Che, Tiên Yên et Cô Tô) et la zone urbaine économique frontalière (Mong Cai, Hai Hà, Binh Liêu et Dâm Hà).

Ressources humaines

Pour concrétiser les objectifs de la planification, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales d’exploiter au maximum les couloirs routiers reliant la province aux autres et les avantages comparatifs de chacune de ses localités constitutives. Il leur a recommandé de poursuivre une croissance économique élevée mais de qualité, basée sur l’innovation, la transition verte, l’économie circulaire et la résilience au changement climatique.

Il faudra mobiliser toutes les ressources disponibles au service du développement, intensifier la réforme administrative et la transformation numérique, en particulier dans les domaines financier, fiscal et douanier, sans oublier de bien gérer et valoriser ses magnifiques sites naturels ainsi que ses sites historiques et culturels. Quang Ninh doit accorder plus d’attention à la formation de ses ressources humaines, avec le développement et l’amélioration des établissements de formation, en particulier universités, pour fournir des ressources humaines de haute qualité, pour la localité et la région. Seront créées des formations en art et en langues étrangères, notamment en japonais et coréen. -CVN/VNA