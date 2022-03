Baie de Ha Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - L'acceptation par le gouvernement de relancer les activités touristiques dans la nouvelle normalité à partir du 15 mars est une bonne nouvelle pour les agences de voyage après deux ans de suspension due à l'épidémie de COVID-19.

Afin de se rouvrir au tourisme en toute sécurité, la province de Quang Ninh (Nord) a lancé plusieurs mesures préventives efficaces.

Depuis janvier, la province a rouvert certaines zones touristiques répondant aux exigences de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ces sites sont labellisés pour faire connaître leur niveau de sécurité face au COVID-19, notamment les sites au service du tourisme spirituel, ce pour contribuer à attirer des centaines de milliers de visiteurs.

Les destinations touristiques doivent appliquer strictement le message des "5K" signifiant Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé). Les visiteurs sont invités à porter des masques et être vaccinés complètement.

La province de Quang Ninh compte actuellement près de 700 entreprises et établissements de voyage qui répondent aux critères de sécurité pour la prévention et le contrôle du COVID-19, conformément aux règles sanitaires provinciales.

Avec ses efforts pour une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace du COVID-19, cette localité du Nord ambitionne d’accueillir 9,5 millions de visiteurs en 2022.

Des touristes à Yên Tu. Photo: VNA

La province de Quang Ninh dispose de plus de 630 sites historiques, culturels et naturels classés au patrimoine national ou local, dont 120 font partie des circuits touristiques réguliers des agences de voyage.



La baie de Ha Long et ses quelque 1.600 îles et îlots sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. Élue parmi les sept Nouvelles Merveilles de la nature, elle regorge de légendes, de culture mais aussi de paysages magnifiques. -VNA