Lancement du projet de connectivité régionale du Centre. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - La province de Quang Nam a lancé le 19 juillet le chantier d'un projet de connectivité régionale du Centre.



Il s'agit d'un projet important qui contribuera progressivement à améliorer le réseau d'infrastructures de transport dans la province de Quang Nam (Centre), favorisant le développement socio-économique et consolidant la défense nationale et la sécurité. Plus précisément, il contribuera à améliorer le système de transport routier pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer l'accès au Laos.

Cérémonie de mise en chantier du projet. Photo: VNA

Le projet représente un investissement total de plus de 768 milliards de dongs (soit 34,514 millions de dollars), dont 25,474 millions de dollars financés sous forme d'aides publiques au développement (APD) du gouvernement sud-coréen via le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF), et 9,040 millions de dollars du fonds de contrepartie.



Le projet permettra de construire 31,85 km de route. Les travaux seront achevés en novembre 2025. -VNA