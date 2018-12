Photo d'illustration : VNA



Quang Nam (VNA) – Un projet sur le développement d’une chaîne de valeur d’Acacia mangium (une espèce d'arbres de la famille des Fabacées, qui peuvent atteindre 30 m de hauteur) a été lancé le 11 décembre dans le district de Hiep Duc, province de Quang Nam (Centre).



Ce projet est doté d’un budget de plus de 6 milliards de dôngs (environ 250.000 dollars), dont plus de 3,1 milliards de dôngs provenant du projet Truong Son Xanh (Green Annamites) parrainé par l’Agence américaine pour le Développement international (USAID). Il a pour objet d’aider les habitants à augmenter leurs revenus, de promouvoir la protection de l’environnement et de renforcer l’absorption de carbone,



Le projet est mis en œuvre dans trois communes du district de Hiep Duc que sont Hiep Thuan, Hiep Hoa et Que Binh, pour une durée de 22 mois.



Selon Nguyen Huu Duong, PDG de la coopérative agricole Hiep Thuan, le projet initiera des habitants locaux à la gestion forestière durable pour le label environnemental FSC (Forest Stewardship Council). Il permettra également de planter 100 hectares d’Acacia mangium, d’élaborer un dossier pour demander un certificat FSC pour 430 hectares de forêt d’Acacia mangium, de moderniser des équipements de la coopérative agricole Hiep Thuan…



La coopérative agricole Hiep Thuan est une pionnière de la province de Quang Nam en termes de plantation forestière selon le label environnemental FSC. Elle a reçu des certificats FSC pour 270 des 715 hectares de forêt placés sous sa gestion.



Le Minh Hung, vice-directeur du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, a souligné l’importance des certificats FSC dans la garantie de l’origine légale du bois au service de l’exportation. La province de Quang Nam recense actuellement 2.300 hectares de forêt certifiés et s’efforce de porter ce chiffre à 6.000 hectares d’ici 2020 et à 16.000 hectares en 2025. -VNA