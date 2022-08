Le secrétaire du comité du Parti de la province de Quang Nam, Phan Viet Cuong (gauche) reçoit le secrétaire du comité provincial du Parti et chef de la province de Savannakhet , Santiphap Phomvihane. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Le secrétaire du comité du Parti de la province de Quang Nam (Centre), Phan Viet Cuong, a reçu le 5 août une délégation de la province lao de Savannakhet, conduite par le secrétaire du comité provincial du Parti et chef de la province,Santiphap Phomvihane.

Phan Viet Cuong a apprécié les expériences de la province lao en manière d’exploitation du corridor économique Est-Ouest et de développement des infrastructures de transport reliant trois pays : Thaïlande, Laos et Vietnam.

De son côté, le secrétaire du comité provincial du Parti et chef de la province lao, Santiphap Phomvihane, a fait savoir que sa province dispose d'un vieux quartier de l'architecture française et a exprimé son souhait d’étudier les expériences de Quang Nam en matière de restauration et de préservation des ouvrages architecturaux.

Durant son séjour à Quang Nam, la délégation de Savannakhet s’est renseignée sur certaines modèles de développement économique et touristique avant de visiter le vieux quartier de Hôi An. -VNA