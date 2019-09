Hanoï (VNA) - La province de Quang Binh (au Centre) présente un grand potentiel et de nombreux avantages pour le développement du tourisme, en particulier le tourisme d'aventure et le tourisme expérimentiel.

La cave Thien Duong. Photo: VNA



Il existe actuellement 15 types de tourisme d’aventure et d’expérience dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, patrimoine naturel mondial, qui contribuent à affirmer la marque du tourisme de Quang Binh sur la carte des voyages dans le monde.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng a été reconnu deux fois par l'UNESCO comme site du patrimoine naturel mondial avec de nombreux critères exceptionnels de géologie, de géomorphologie et de biodiversité. Le parc comprend également de nombreux paysages naturels magnifiques, vierges et mystérieux, que sont les rivières, les ruisseaux, les rivières souterraines, les plages rocheuses, les cascades, les vallées, les forêts tropicales primitives, prairies et plus particulièrement le système de grottes.

Depuis 1990, l’Association royale britannique de Recherche sur la géographie de la grotte dirigée par Howard Limbert, en collaboration avec l'Université des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoi, a mené près de 20 enquêtes et expéditions et a rendu publiques de nombreuses informations importantes.

Les explorateurs ont déclaré que Phong Nha-Ke Bàng possédait des milliers de petites et grandes grottes, dont plus de 350 ont été explorées, sur une longueur totale de 223 km. Il existe de nombreuses grottes spéciales, y compris Khe Ry - la plus longue grotte au monde, Phong Nha - la grotte avec la plus longue rivière souterraine (7,7 km) et Thiên Duong - la plus longue grotte sèche et la troisième plus grande grotte du monde avec le système de stalactites le plus spectaculaire et unique du monde.

Le 22 avril 2009, l’Association royale britannique de Recherche sur la géographie de la grotte a commencé à explorer la grotte Son Doong et a affirmé qu'elle était la plus grande grotte au monde, avec une largeur de 200 m, une longueur de 9 km, une hauteur de plus de 150 m et un volume de 38,5 millions de m3.

Selon les explorateurs, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng peut être considéré comme le « royaume » des cavernes dans le monde. La diversité et l'unicité de la géologie, de la topographie et de la géomorphologie sont indispensables à la création de paysages magnifiques et vierges. Les forêts primitives, telles que Gao (plus de 10 ha), Bach Xanh sur des montagnes calcaires et la vallée de Sinh Tôn, sont des destinations idéales pour l'éco-tourisme ainsi que pour des activités de découverte, d'exploration et de tourisme d'aventure.

Quang Binh a maintenant 25 produits touristiques avec une gamme variée, y compris 15 types de tourisme d’expérience et de tourisme d’aventure, organisés à Phong Nha-Ke Bàng. Grâce aux résultats d’enquêtes et de recommandations de l’Association royale britannique de recherche sur la géographie de la grotte et de Howard Limbert, les autorités provinciales se sont concentrées sur le développement de circuits pour explorer les grottes afin de transformer l’exploration touristique en un produit touristique typique, créant ainsi l’impressionnante marque du tourisme de Quang Binh.

Selon le directeur adjoint du Département du tourisme de la province de Quang Binh, Dang Dông Hà, le type de tourisme d'exploration, d'aventure et d'expérience est temporairement divisé en deux segments principaux. Le premier est une expérience universelle avec des visites et des activités de divertissement dans les grottes de Phong Nha, Tiên Son et Thiên Duong, ainsi que des jeux d’eau dans la rivière Chay, la grotte Toi et la source Nuoc Mooc.

Avec des prix abordables, les produits et services de ce segment attirent un grand nombre de visiteurs chaque année. Toutefois, pour pouvoir participer aux activités de ce segment, les touristes devraient avoir des moyens financiers importants, être en bonne santé et disposer de plus de temps libre. En revanche, avec un niveau d'aventure intense, le segment le plus élevé amènera les visiteurs à des découvertes plus intéressantes et surprenantes. L'exploration des grottes telles que Va-Nuoc Nut, Tu Lan-Tiên, Rao Thuong-En, Tra Ang, Vom-Gieng Vooc et de la vallée de Ma Da sont des produits touristiques typiques. En particulier, l'expédition de la grotte de Son Doong est le produit le plus intéressant avec de nombreuses expériences.

A Phong Nha-Ke Bang. Photo: VNA



De nombreux grands journaux et magazines internationaux ont classé Son Doong parmi les meilleures destinations au monde. Selon la Sarl Chua Me Dat, qui organise des visites de Son Doong, plus de 800 visiteurs ont conquis la grotte avec succès en 2018. En 2019, Son Doong a accueilli le même nombre de touristes en 2018, avec de nombreuses expériences différentes et attrayantes.

En plus des circuits pour explorer et découvrir les grottes, les activités de tourisme d’aventure, y compris la randonnée et la plongée en apnée dans les rivières souterraines, ont attiré de nombreux visiteurs. Ce nouveau produit touristique a été lancé après que des plongeurs de l’équipe d’expédition de l’Association royale britannique aient réussi des plongées dans la rivière souterraine de la grotte de Son Doong pour découvrir un passage souterrain entre les grottes de Son Doong et de Thung au début d’avril de cette année. Après une étude dans la région des sources Nuoc Mooc du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, les experts en plongée ont également indiqué que le système de grottes calcaires du parc était divisé en trois couches : grotte sèche, grotte à eau avec écoulement et grotte souterraine située à près de 100 mètres de profondeur.

Avec un potentiel et des avantages considérables, Quang Binh devrait devenir l'un des principaux centres de tourisme d'aventure et d'exploration de la nature, non seulement dans la région, mais également dans le monde. La province étudie les conditions nécessaires à la mise en œuvre du projet de développement des voyages d'aventure et d'exploration, afin d'exploiter efficacement le potentiel du système de grottes éternellement mythiques. -NDEL/VNA