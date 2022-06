Quang Binh (VNA) – La province vietnamienne de Quang Binh et la province lao de Savannakhet ont signé dimanche 19 juin un protocole d’accord, prévoyant de renforcer leur coopération notamment économique, commerciale, culturelle et touristique.

Entretien entre la délégation de la province vietnamienne Quang Binh et la province lao de Savannakhet. Photo : VNA

Le texte a été signé à l’issue d’un entretien entre la délégation de Quang Binh dirigée par le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et secrétaire du Comité provincial du PCV Vu Dai Thang, et la délégation de Savannakhet conduite par le membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et secrétaire du Comité provincial du PPRL et gouverneur Santiphap Phomvihan.

Les deux provinces encourageront et créeront les conditions permettant aux entreprises et aux investisseurs des deux parties de coopérer dans les domaines des énergies renouvelables, du commerce, du tourisme, des services, de l’industrie et de la culture, du tourisme conformément aux capacités et aux avantages de chaque province.

Elles continueront de se soutenir mutuellement face aux difficultés dues aux catastrophes naturelles et aux épidémies, d’encourager et de soutenir deux districts de Lê Thuy (Quang Binh) et Sepon (Savannakhet) à la frontière commune pour promouvoir leur coopération au développement.

Signature du protocole d’accord entre la province vietnamienne Quang Binh et la province lao de Savannakhet. Photo : VNA

Quang Binh et Savannakhet se sont également engagées à bien se coordonner dans l’organisation des activités pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques (5 septembre 1962 - 5 septembre 2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977 - 18 juillet 2022).

Elles ont convenu de mettre en œuvre sérieusement l’Accord sur la gestion de la frontière terrestre et des postes-frontières et le protocole sur la frontière et les bornes frontalières Vietnam-Laos, d’organiser des patrouilles pour protéger la frontière et d’assurer la sécurité et l’ordre dans les zones frontalières, de prévenir et contrôler les épidémies, de prévenir et de lutter contre la criminalité, en particulier celle liée aux drogues, la contrebande transfrontalière. – VNA