Quang Binh (VNA) – L’Association internationale des producteurs horticoles (AIPH) a approuvé l’organisation d’un festival international des fleurs dans la province de Quang Binh (Centre) en 2023, selon le Département provincial du tourisme.

Le festival international des fleurs est prévu du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 à Quang Binh. Photo : VNA

En conséquence, le festival devrait avoir lieu du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, couvrant une superficie de 89 ha dans la commune de Hai Ninh du district de Quang Ninh.



L’événement sera organisé conjointement par PAN Asia Co., Quang Binh International Exhibition JSC et l’organisateur japonais Hakuhodo, avec un investissement total de 122 millions d’euros (148,1 millions de dollars).



L’événement de 183 jours devrait attirer environ 8 millions de visiteurs, dont 2,5 millions d’étrangers.



Les recettes du festival devraient atteindre 148 millions d’euros, contribuant plus de 300 milliards de dôngs (plus de 13 millions de dollars) au budget de l’État.



L’AIPH est une organisation internationale versée dans la promotion des producteurs horticoles et l’organisation de festivals ou d’expositions internationaux de jardins et de fleurs. – VNA