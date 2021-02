Hanoï (VNA) - La mise en valeur des produits du terroir répond à un enjeu qui est aussi bien économique que culturel. Au Vietnam, cet enjeu est avant tout celui d’une opération intitulée «À chaque commune son produit», qui bat son plein sur l’ensemble du territoire.

Tout de suite un exemple avec la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, où l’opération en question est particulièrement suivie.

La province de Soc Trang a réussi à labelliser 99 produits dont 24 produits 4 étoiles et 75 produits 3 étoiles. Photo: VOV

À ce jour, Soc Trang compte 52 établissements (entreprises, coopératives et ateliers familiaux) répondant aux normes du programme «À chaque commune son produit». La société Câm Thiêu, elle, est spécialisée dans la fabrication de produits à base de pomme cannelle. Dotée d’équipements modernes, elle a résolument opté pour les normes Viet GAP, qui sont les normes vietnamiennes de bonne pratique agricole. Son produit phare? Le thé aromatisé à base de pomme cannelle, que l’on trouve désormais dans tout le pays, mais pas seulement puisque les exportations vont bon train, notamment à destination de la Chine et de la République de Corée. Duong Minh Trung, qui est le directeur de société, a de grandes ambitions…

«Pour pouvoir exporter, il nous a fallu obtenir des certificats de qualité, ce qui a été rendu possible grâce à au moins trois services provinciaux: celui des sciences et des technologies, celui de l’agriculture et celui de l’industrie et du commerce. Pour ce qui est des machines et des équipements, il existe un certain nombre de programmes de soutien à l’agriculture qui sont particulièrement efficaces, je dois dire. L’idéal, maintenant, serait de pouvoir créer une zone de production spécialisée», nous explique-t-il.

Il suffit parfois de peu de choses pour qu’une affaire prenne de l’ampleur: qu’un produit soit labellisé, par exemple, ou inscrit sur la liste des spécialités du terroir… C’est ce qui est arrivé aux crabes à pinces rouges fermentés de Pham Thi Moi, qui se retrouve maintenant à la tête d’une entreprise florissante, au chiffre d’affaire en hausse constante.

«Il y a mes relations professionnelles, bien sûr, mais très honnêtement, il n’y aurait pas une telle demande sans tous ces programmes de promotion commerciale lancés par les autorités, à commencer par ‘À chaque commune son produit’ qui est de loin le plus efficace de tous», nous dit-elle.

Différents évènements de promotion commerciale ont été organisés afin de créer des chaînes de valeur. Photo: VOV

Riz, crevettes, fruits, ciboule, poissons déshydratés… À Soc Trang, les produits du terroir ont le vent en poupe: ils se développent en quantité, mais aussi en qualité. Non contente de créer des chaînes de valeur, la province a réussi à labelliser 99 produits dont 24 produits 4 étoiles et 75 produits 3 étoiles. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici que dans le cadre de l’opération «À chaque commune son produit», les produits se voient attribuer des étoiles, cinq au maximum… Pour Lâm Hoàng Nghiêp, le vice-président du comité populaire de Soc Trang, il y a là une opportunité à saisir.

«Nous sommes en train d’élaborer une stratégie destinée à améliorer la qualité des spécialités déjà certifiées et à en faire des produits répondant aux normes internationales», nous indique-t-il.

L’objectif fixé par les autorités provinciales pour la période 2021-2025 est de normaliser 35 nouveaux produits du terroir. Les différents évènements de promotion commerciale organisés ça et là devraient faire le reste...

Quand promotion rime avec réussite… -VO/VNA