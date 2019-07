Hanoi (VNA) - "Promenade dans les nuages" et "Perdu dans les merveilles", ces deux spectacles de mode ont marqué les esprits. "Une manifestation parfaite associant mode et tourisme dans un succès éclatant", selon Long Kan, le metteur en scène.

Le spectacle de mode "Fashion Voyage 2" nommé "Perdu dans les merveilles" s’est produit sur l’îlot sauvage de Bàn Chân, en baie de Ha Long. Photo: Kênh 14



À la mi-mai 2019, le spectacle de mode "Fashion Voyage 2", nommé "Perdu dans les merveilles" (Lost in Wonder), réalisé par Long Kan, s’est produit sur un îlot sauvage de Bàn Chân (littéralement le Pied), situé dans un coin reculé de la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



C’est au cours de la période de recherche du lieu idéal pour ce show que Long Kan s’est trouvé "ensorcelé" par la beauté sauvage de cette petite île si verte, entourée par une mer aux eaux émeraude et rythmée par le son des vagues déferlant sur une plage de sable blanc. De plus, vue du ciel, le réalisateur a noté l’image on ne peut plus originale, d’un cœur formé par l’ensemble des rochers donnant sur la mer. L’image est tellement impressionnante qu’il l’a surnommée désormais "l’île du Cœur".



Ladite "île du Cœur" a donc été choisie pour le show Fashion Voyage 2 de Long Kan. "Nous espérions le même succès que celui du Fashion Voyage 1 organisé l’année dernière sur le pont d’Or (Câu Vàng) à Dà Nang (Centre)", se rappelle le metteur en scène.



Du Pont d’Or…



En effet, Long Kan a l’ambition de promouvoir à la fois la mode mais aussi les paysages naturels du Vietnam à travers ces manifestations culturelles. "La mode présentée dans ces cadres magnifiques du pays attirera, en plus des stylistes et amateurs de mode, des visiteurs amoureux de nature et de découverte", explique-t-il.



C’est avec cette idée innovante que le metteur en scène de mode Long Kan a eu le courage d’élaborer des projets extraordinaires autour du thème "Fashion Voyage". D’emblée, les deux premiers spectacles ont su exprimer l’originalité et le prestige du Vietnam, tant sur le plan de la mode que celui du tourisme.

Au Vietnam, la tendance de combiner mode et tourisme est à la hausse. Photo: TT



Le premier événement, appelé "Promenade dans les nuages" (A Walk to the sky), s’est déroulé en juillet 2018 sur le Pont d’Or. Il s’agit d’un pont inédit, au-dessus de montagnes et érigé par la société Sun World Bà Nà Hills au service des visiteurs vietnamiens et étrangers.



Situé à une altitude de 1.400 m et d’une longueur de 150 m, ce pont hors du commun est devenu ce jour-là un podium des plus impressionnants. Entourés par des paysages naturels à couper le souffle et "noyés" dans les nuages, les reines de beauté s’y sont produites avec grâce, en présence d’une centaine d’invités célèbres.



Le projet de Long Kan a été soutenu par trois stylistes vietnamiens: Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong et Lê Ngoc Lâm, ainsi qu’un expert en stylisme venu de Grande-Bretagne. "Je tiens à remercier Sun World Bà Nà Hills pour avoir soutenu mon projet audacieux, permettant aux nouvelles collections de mode de se présenter au milieu d’un espace à la fois grandiose et romantique", déclare Long Kan.



... à la baie de Ha Long



Cette première réussite de "Fashion Voyage" n’en est pas restée là. Cette année, Long Kan remet le couvert, au milieu de la mer de la fameuse baie de Ha Long cette fois. La particularité réside dans le choix du lieu: une petite île reculée et absolument déserte, encore vierge de toutes connexions qu’elle soient téléphoniques ou wifi. Le transport des équipements et du matériel vers "l’île du Pied" n’a pas été une mince affaire. En cause, la distance (deux à trois heures de bateau ou six heures de bac), et une marée journalière instable. Un choix des plus audacieux donc.



"En tant que réalisateurs, nous avons pris en compte et accepté ces défis. Notre volonté est de pouvoir matérialiser avec succès une chose qui semble irréalisable aux premiers abords", partage Long Kan.

Un modèle présenté lors du spectacle "Fashion Voyage 2" qui s'est produit sur l'îlot sauvage de Bàn Chân, en baie de Ha Long. Photo: Kenh14

D’un point de vue esthétique, il est néanmoins incontestable, que cette petite île est "parfaite" pour le spectacle "Fashion Voyage 2", baptisé "Perdu dans les merveilles". Une centaine d’invités d’honneur ont débarqué dans cet endroit isolé pour assister à un tableau des plus fantastiques, qui s’est déroulé au crépuscule, entre chien et loup, "ce moment magique d’interférence entre le jour et la nuit", ajoute-t-il.



En effet, les images des mannequins élégants défilant dans leurs tenues de mode et se profilant sur la passerelle dans cet environnement fantasmagorique, ont fasciné non seulement les férus de mode mais aussi les amoureux de la nature. Une nouvelle destination touristique prometteuse a ainsi été mise sur le devant de la scène.



Outre le défilé, les participants ont également eu l’occasion d’assister à diverses activités de divertissements et de musique organisées sur l’îlot, et de profiter d’une balade en bateau dans la baie de Ha Long. "Nous avons pour ambition de pousser plus loin la mode ainsi que le tourisme du Vietnam", déclare Long Kan.



Au Vietnam, la tendance de combiner mode et tourisme est à la hausse. D’une pierre deux coups: la mode met en valeur les endroits attrayants du pays et l’arrivée de touristes favorise le développement de la mode. Ce n’est pas un hasard si ces derniers temps, le top model Xuân Lan réalise régulièrement ses semaines de la mode infantile dans les secteurs les plus touristiques de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Nha Trang et Dà Nang. – CVN/VNA