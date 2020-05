Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de lancer un programme intitulé «Les Vietnamiens voyagent au Vietnam» dans le but de promouvoir le tourisme domestique en cette période d’après-COVID-19.

Le spectaculaire pont d'Or à Dà Nang. Photo : VNA



Ce programme, qui durera au 1er juin au 31 décembre 2020, s’est fixé pour objectif de promouvoir un certain nombre de destinations en proposant des réductions de prix, aussi bien sur les services que sur les transports.

«C’est un programme qui implique les collectivités locales, les sites touristiques, les compagnies aériennes, les agences de voyage, les complexes hôteliers… L’idée, c’est de proposer des produits haut de gamme à des prix compétitifs», précise Dinh Ngoc Duc, chef du Département du marché, rattaché à l’Administration nationale du tourisme.

Le programme débutera donc en juin, mais d’ores et déjà, de nombreuses agences de voyage proposent des promotions alléchantes. Saigontourist affiche des rabais de 10 à 60% dans quelques 100 hôtels et restaurants de sa chaîne. Vietravel offre des réductions de 40% sur quelques-uns de ses circuits domestiques. L’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a quant à elle annoncé que 50 entreprises opérant dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme avaient proposé des réductions de 25 à 35% sur les circuits domestiques.

Compte tenu de l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19 dans le monde, l’Administration nationale du tourisme prévoit que d’ici la fin de l’année, 95% des voyageurs seront des touristes domestiques. Le marché intérieur est donc l’objectif principal du secteur du tourisme cette année. – VOV/VNA