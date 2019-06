Dà Nang (VNA) - Le Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2019 a lieu du 1er juin au 6 juillet, avec la participation de sept équipes étrangères et de l’équipe de la ville hôte. Cette 10e édition est placée sous le thème "Les fleuves racontent des histoires".

Photo: VOV



La soirée inaugurale du 1er juin était placée sous le signe de la "danse du feu et de l’eau", interprétée par des pyrotechniciens russes, et des "rives légendaires" présentées par leurs confrères de Dà Nang. Si le spectacle de l’équipe russe Fireworks Center Khan décrivait des cours d’eau tantôt paisibles tantôt violents, celui de l’équipe de Dà Nang racontait le développement de cette ville côtière. Quatre mille pièces pyrotechniques ont été tirées, affirme Huynh Ngoc Chinh, chef de l’équipe vietnamienne.

"Nous utilisons de la musique vietnamienne et étrangère. Le spectacle est divisé en cinq parties, correspondant aux grandes phases de l’histoire de Dà Nang, depuis l’époque où elle était encore une zone côtière sauvage jusqu’à aujourd’hui, où elle est devenue ce que d’aucuns appellent la ville où il fait bon vivre ", explique-t-il.

Parmi les huit participants au festival 2019, seuls deux revenants de 2018 : l’équipe de Dà Nang et l’équipe italienne, tenante du titre. Les six autres sont de nouvelles venues de Russie, du Brésil, de Belgique, de Finlande, de Grande-Bretagne et de Chine.

Après la soirée inaugurale du 1er juin, chaque samedi donnera lieu à un duel. Le soir du 8 juin, les équipes brésilienne et belge ont donc produit un spectacle-compétition sur le thème "Germe de vie". Le 15 juin, "l’Amour " sera le maître mot partagé par la Finlande et l’Italie. La Grande-Bretagne, enfin, rencontrera la Chine le 22 juin lors de la soirée des "Couleurs". Les deux meilleures équipes se retrouveront le soir du 6 juillet pour la grande finale. Le spectacle de l’équipe belge s’intitule "The greatest show", dit avec fierté son chef Cliff Hoodge.

Photo: VOV

"Nous voudrions raconter l’histoire des troubadours. Nous ferons en sorte que les vingt minutes du spectacle ne soient pas seulement vingt minutes de divertissement mais aussi de vives émotions pour les spectateurs", affirme-t-il.

Huit participants, autant de champions potentiels, autant de spectacles que les festivaliers attendent avec impatience. Pour faire la différence, l’équipe du Brésil mise sur les tirs à basse altitude, nous révèle son chef Alessandra Zanotto.

Photo: VOV

"Nous allons lancer des pièces multicolores à basse altitude. C’est pour parler des rêves de chacun qui sont aussi très colorés", dit-elle.

Mais le Festival des feux d’artifice de Dà Nang ne se limite pas aux spectacles pyrotechniques, assure Dô Thanh Hai, son directeur artistique. "Certes, les cinq soirées pyrotechniques constituent le cœur du festival, mais il y a aussi d’autres espaces culturels et artistiques pour que toute la ville se sente en fête", indique-t-il.

En effet, les compétitions pyrotechniques sont accompagnées d’une série d’activités : des carnavals tous les dimanches depuis le 26 mai jusqu’au 7 juillet, un concours national de flashmob et une fête au complexe touristique Sun World Ba Na Hills jusqu’au 5 septembre. Les organisateurs ambitionnent de faire du festival des feux d’artifice de Dà Nang une référence asiatique. – VOV/VNA