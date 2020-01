L’AUF a maintenu son attractivité en se rapprochant de 1.000 universités membres en 2019. Elle est aujourd’hui le plus grand réseau francophone d’universités au monde avec 990 membres dans 118 pays.

School on the Boat, une organisation non gouvernementale (ONG) française, aide les enfants défavorisés vivant le long du fleuve Rouge dans le district de Long Biên à Hanoi à fréquenter l’école.